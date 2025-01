Mortal Kombat 1 présente sa saison 2 Pro Kompetition

Partager Facebook

Les joueurs de tous niveaux auront la possibilité de se mesurer les uns aux autres pour une part des 255 000 USD de récompense à travers plusieurs événements en direct en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Amérique du Sud et en Europe, ainsi que divers tournois en ligne.

​

​La saison 2 débutera avec la Pro Kompetition Mexico, un événement en direct organisé à Mexico le 22 février, et culminera avec le Final Kombat World Championship, prévu pour septembre 2025. Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à un événement, visitez le hub en ligne de la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition.

​

​Un nouveau trailer pour la saison 2 de la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition a été dévoilé, incluant des moments forts des éditions précédentes et un aperçu des nouveaux personnages invités : Conan le Barbare et le T-1000 Terminator. Conan le Barbare sera disponible en accès anticipé dès le 21 janvier pour les détenteurs de l’extension Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, avant une sortie générale le 28 janvier. Le personnage, basé sur l’apparence d’Arnold Schwarzenegger dans le film Conan le Barbare (1982), sera utilisable en tournoi dès le début de la saison 2. Le trailer officiel de gameplay de Conan sera présenté aujourd’hui dans le Kombat Kast. La date de sortie et la disponibilité du T-1000 Terminator seront annoncées ultérieurement.

La compétition pour le Final Kombat World Championship se déroulera en quatre étapes distinctes. Il y aura 10 événements en présentiel, chacun avec des poules à double élimination en 1 contre 1, où les joueurs pourront gagner des points pour le classement mondial. Les huit joueurs ayant accumulé le plus de points au classement lors des épreuves en présentiel se verront attribuer une place pour le Final Kombat.

Programme des événements en présentiel de la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition :

Pro Kompetition Mexico – Mexico, Mexique (22-23 février)

– Mexico, Mexique (22-23 février) Viennality – Vienne, Autriche (1-2 mars)

– Vienne, Autriche (1-2 mars) Texas Showdown – Houston, États-Unis (28-30 mars)

– Houston, États-Unis (28-30 mars) gamescom latam – São Paulo, Brésil (1-4 mai)

– São Paulo, Brésil (1-4 mai) Combo Breaker – Chicago, États-Unis (23-25 mai)

– Chicago, États-Unis (23-25 mai) CEO Fighting Game Championships – Orlando, États-Unis (13-15 juin)

– Orlando, États-Unis (13-15 juin) Brussels Challenge – Bruxelles, Belgique (printemps/été 2025)

– Bruxelles, Belgique (printemps/été 2025) Evo 2025 – Las Vegas, États-Unis (1-3 août)

– Las Vegas, États-Unis (1-3 août) Blink Respawn – Saint-Domingue, République dominicaine (été 2025)

– Saint-Domingue, République dominicaine (été 2025) VSFighting – Birmingham, Royaume-Uni (été/automne 2025)

Le vainqueur de l’événement Pro Kompetition de l’Evo sera également automatiquement qualifié pour le Final Kombat. ​

​​

​De plus, les joueurs pourront participer à des tournois Pro Kompetition en ligne en fonction de leur localisation, avec des divisions et sous-divisions réparties par région géographique, notamment la North American League (Amérique du Nord Est et Amérique du Nord-Ouest), l’InterKontinental Kombat (Europe de l’Est, Europe de l’Ouest, Océanie et Moyen-Orient), et la Liga Latina (Brésil, Mexique, Amérique du Nord et Amérique du Sud). Chaque division régionale organisera deux tournois de qualification en ligne et une finale régionale en ligne, permettant à 10 joueurs de décrocher une place pour le Final Kombat (deux gagnants de la North American League, quatre gagnants de l’InterKontinental Kombat et quatre gagnants de la Liga Latina. Notez que la participation aux tournois en ligne ne permettra pas de gagner des points pour le classement mondial. Les joueurs doivent participer à l’un des 10 événements en présentiel pour accumuler des points au classement. ​

​​

​La dernière place en finale sera attribuée au gagnant de l’événement Last Chance Qualifier (LCQ), un tournoi ouvert en présentiel qui se tiendra lors du Final Kombat. Le vainqueur du LCQ complétera le groupe de 20 joueurs qui participeront au Final Kombat. ​

​​

​Les 20 joueurs du Final Kombat seront répartis en quatre groupes de cinq joueurs et s’affronteront dans un format de tournoi toutes rondes. Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe, soit huit au total, accéderont au tableau final et s’affronteront dans un format à double élimination, avec tous les joueurs débutant dans le tableau des gagnants. Le vainqueur du tableau final sera couronné champion du monde Final Kombat. La date et le lieu exacts du Final Kombat seront confirmés ultérieurement. ​

​​

​La Pro Kompetition permettra aux fans de vivre des affrontements de haut niveau et des batailles intenses, avec plus de 100 heures de compétitions en direct réparties sur 20 jours. Ces compétitions pourront être suivies sur Twitch.tv/NetherRealm , YouTube.com/MortalKombat , et Facebook.com/MortalKombat . ​

​​

​Les participants à la Pro Kompetition auront l’opportunité de s’affronter dans des matchs de tournoi en utilisant les personnages de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, la récente extension de Mortal Kombat 1, le dernier opus de la célèbre franchise de jeux vidéo développée par le studio primé NetherRealm Studios. ​

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns est disponible dès maintenant en version numérique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC