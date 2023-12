Bondissez à la vitesse de l’éclair avec WINDBLOWN, en Accès Anticipé sur Steam en 2024

Partager Facebook

Annonce surprise des Game Awards 2023 ! Le studio indépendant Motion Twin, célèbre pour son roguelite au succès mondial Dead Cells, lève le voile sur son prochain projet : Windblown sortira en Accès Anticipé sur Steam en 2024. Prenez un peu de hauteur avec ce jeu d’action dynamique et exigeant qui vous invite à explorer, seul ou en équipe, de vastes îles célestes en constante évolution !

Vous incarnez Les Voltigeurs, des guerriers qui protègent l’Arche, leur terre menacée par le gigantesque destructeur Vortex et son armée de Sentinelles. À la vitesse de l’éclair, les joueurs s’élancent librement à travers de somptueux environnements ouverts, où chaque recoin regorge de secrets à découvrir. Surmontez les nombreux obstacles qui se dressent sur votre route et terrassez des hordes de Sentinelles, déterminées à mettre fin à votre run par tous les moyens possibles.

Pour atteindre leur plein potentiel, les Voltigeurs doivent absorber les souvenirs des guerriers tombés avant eux pour assimiler leur style de combat. Apprenez à maîtriser plusieurs armes différentes et adaptez votre approche à toutes les situations offertes par ces environnements complexes et saisissants. Il est toujours possible de modifier son build au fil de l’eau, notamment en débloquant de nouveaux souvenirs qui vous donneront accès aux armes les plus complexes et vous transformeront en combattants insaisissables.

Seul ou jusqu’à trois en coopération, lancez-vous dans une aventure particulièrement exigeante, mais jamais injuste. Chaque run de Windblown est une leçon : apprenez de vos nombreux échecs, mémorisez les patterns des ennemis et devenez plus puissant que jamais pour replonger au cœur de l’action.

Windblown sortira en Accès Anticipé sur Steam en 2024. Les fans peuvent dès à présent ajouter le jeu à leur Liste de Souhaits, et suivre les progrès du développement grâce à la page communautaire sur Steam.