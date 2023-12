The Casting of Frank Stone, un nouveau jeu d’horreur se déroulant dans l’univers de Dead by Daylight

Behaviour Interactif a dévoilé The Casting of Frank Stone, un jeu narratif palpitant situé dans l’univers du jeu multijoueur d’horreur Dead by Daylight. Développé par Supermassive Games, The Casting of Frank Stone témoigne de la passion et de l’expertise du studio dans la création d’aventures narratives inoubliables. Les joueurs plongeront dans un mystère d’épouvante où chaque décision a une incidence sur l’histoire et son dénouement. Offrant un aperçu sans précédent de l’univers de Dead by Daylight, cette histoire originale plaira aux amateurs de la célèbre franchise d’horreur comme aux nouveaux venus.

Présentée en avant-première aux Game Awards, Behaviour Interactif et Supermassive Games ont dévoilé la bande-annonce du jeu, qui présente les grandes lignes de ce qui vous attend.

The Casting of Frank Stone promet d’être une expérience narrative captivante :

Un mystère aux dimensions cosmiques ​

Dans les profondeurs d’une aciérie de l’Oregon, on note des crimes macabres et brutaux d’un tueur qui dépassent toute compréhension. Plongez dans le mystère de Cedar Hills aux côtés d’un groupe de personnages liés par un voyage tortueux où rien n’est exactement ce qu’il semble être.

Des choix sans précédent ​

Toutes les décisions que vous prenez façonnent l’histoire et influencent le destin des personnages qui la composent. Avec d’horribles enjeux aux conséquences dramatiques, découvrez comment une simple décision peut se transformer en dilemme déchirant.

Un cauchemar immersif

Pour les joueurs qui trouvent du réconfort dans l’inconnu et dans le grotesque, les talents narratifs de Supermassive Games apportent de nouveaux niveaux d’émotion, d’immersion et d’intensité à cet univers sombre et riche.

Un monde au-delà de la Brume

Découvrez un aperçu inédit de l’univers de Dead by Daylight, le célèbre jeu d’horreur multijoueur de Behaviour Interactive. Rempli de rebondissements qui donnent froid dans le dos, ce récit sombre et original ne manquera pas de hanter les joueurs longtemps après sa fin.

La sortie de The Casting of Frank Stone est prévue pour 2024 et sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et sur PC via Steam, la boutique Epic Games, et la boutique Microsoft.