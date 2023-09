Partager Facebook

Vient de paraître aux éditions Albin Michel, « Bungalow 21 » une pièce de théâtre écrite par le dramaturge Eric-Emmanuel Schmitt, sur une idée de Benjamin Castaldi, petit-fils de Simone Signoret. Justement, la pièce revient sur la romance qui a enflammé les années 1960 entre Marilyn Monroe et Yves Montand, mari de Simone Signoret.

La pièce nous plonge en 1960 dans le Beverly Hills Hotel, à Los Angeles. Deux couples iconiques de l’époque y logent. Simone Signoret et Yves Montand dans le bungalow 20, Marilyn Monroe et Arthur Miller dont le couple bat de l’aile, dans le bungalow 21. Tandis qu’Arthur Miller part en Irlande, Simone Signoret, toute juste auréolée d’un Oscar, se rend à Rome pour un tournage. Restés seuls sur place pour le tournage de « Faisons l’amour », Marilyn Monroe et Yves Montand vont entamer une liaison. Un adultère qui va s’ébruiter dans le monde entier et bouleverser le destin des deux couples. S’il y est question de la liaison entre Marilyn Monroe et Yves Montand et des répercussions sur Simone Signoret, l’amitié entre Marilyn et Simone est également au centre de cette pièce intense et superbement écrite qui nous livre le portrait saisissant de deux femmes célèbres blessées. Mettant en scène une histoire terriblement banale mais vécue par des êtres hors du commun, l’œuvre est universelle. Elle brasse avec brio les thèmes du désir, de la trahison, du pardon, de la rupture du lien de confiance, de l’amour, des fragilités et faiblesses humaines.

La pièce sera jouée dès le 14 septembre au Théâtre de la Madeleine avec Mathilde et Emmanuelle Seigner dans les rôles respectifs de Simone Signoret et Marilyn Monroe.