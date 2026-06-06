Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Runners commence

Cédric 6 juin 2026 App Store, Epic Store, Games, Google Play, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PS4, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

Après l’événement Shattered, au cours duquel le Point Zéro a fissuré le ciel, Fortnite : Runners plonge l’île dans une nouvelle réalité déformée.

Deux temps forts sont à retenir :

  • L’événement de fin de saison a bouleversé l’île pour créer une carte de mi-Chapitre renouvelée, qui revisite des points d’intérêt familiers.
  • Les Sprites, plébiscités par la communauté, font leur retour : chaque Sprite dispose d’une capacité spéciale et peut modifier l’expérience de jeu. Les joueuses et joueurs devront extraire et collecter des Sprites pour stabiliser le Point Zéro, tout en gardant un œil sur les Sprites rares qui apparaîtront au fil de la saison.

Fortnite: Runners propose également un tout nouveau Passe de combat, avec de nombreuses récompenses premium. Son achat débloque automatiquement la tenue de mécha Guardian, que les joueuses et joueurs peuvent personnaliser à mesure que leurs collections de Sprites s’agrandissent. En progressant, ils peuvent notamment débloquer l’acolyte canin de John Wick, les chaussures Dark Cubic Sneaker, la tenue John Wick (Pen and Ink), et bien plus encore.

Tags

A propos Cédric

Voir aussi...

Prenez le contrôle des meilleurs agents de la guerre des clones dans star wars zero company 

Un nouveau trailer de gameplay offre un aperçu plein d’action de ce jeu tactique au …

Tupac Shakur rejoint l’équipe du jeu STRANGER THAN HEAVEN

SEGA of America et RGG Studio ont profité du Summer Game Fest 2026 pour dévoiler de nouveaux personnages pour leur …

La suite tant attendue du jeu Alien: Isolation de 2014 vient d’être confirmée

Alien: Isolation 2 mettra une fois encore les joueurs aux prises avec le tueur le plus implacable …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026