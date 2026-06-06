Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Runners commence

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Après l’ événement Shattered , au cours duquel le Point Zéro a fissuré le ciel, Fortnite : Runners plonge l’île dans une nouvelle réalité déformée.

Deux temps forts sont à retenir :

L’événement de fin de saison a bouleversé l’île pour créer une carte de mi-Chapitre renouvelée , qui revisite des points d’intérêt familiers.

, qui revisite des points d’intérêt familiers. Les Sprites, plébiscités par la communauté, font leur retour : chaque Sprite dispose d’une capacité spéciale et peut modifier l’expérience de jeu. Les joueuses et joueurs devront extraire et collecter des Sprites pour stabiliser le Point Zéro, tout en gardant un œil sur les Sprites rares qui apparaîtront au fil de la saison.

Fortnite: Runners propose également un tout nouveau Passe de combat, avec de nombreuses récompenses premium. Son achat débloque automatiquement la tenue de mécha Guardian, que les joueuses et joueurs peuvent personnaliser à mesure que leurs collections de Sprites s’agrandissent. En progressant, ils peuvent notamment débloquer l’acolyte canin de John Wick, les chaussures Dark Cubic Sneaker, la tenue John Wick (Pen and Ink), et bien plus encore.