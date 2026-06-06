Prenez le contrôle des meilleurs agents de la guerre des clones dans star wars zero company 

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Un nouveau trailer de gameplay offre un aperçu plein d’action de ce jeu tactique au tour par tour authentique et sans concessions qui propose une histoire Star Wars originale mettant en vedette de nouveaux personnages de la Guerre des Clones

La narration visuelle et le gameplay de Star Wars Zero Company plongeront les joueur·se·s au cœur d’un conflit sous haute tension se déroulant dans l’ombre de la Guerre des Clones. Ces dernier·ère·s incarneront Hawks, un ancien officier de la République Galactique actuellement à la tête de la Compagnie Zéro, une escouade de mercenaires peu conventionnels provenant de toute la galaxie composée d’un soldat clone, d’une Mandalorienne de l’ancien clan Verminoth, d’une Padawan Jedi et de bien d’autres personnages. Celle-ci devra se rassembler pour traquer et arrêter Kundri Fathom, meneuse d’une secte séparatiste, la Spire infinie.

Depuis la base d’opérations de la Compagnie Zéro, la Planque, les joueur·se·s recruteront et feront progresser les compétences des agents, amélioreront les installations, achèteront de nouveaux équipements et sélectionneront leur prochaine mission sur l’holotable. Sur le champ de bataille, développer des liens entre les personnages créés par les joueur·se·s et les agents créés par les développeurs permettra de débloquer de nouvelles capacités de soutien, y compris des avantages d’entraînement croisé qui améliorent les capacités et les statistiques des personnages. Les joueur·se·s navigueront sur une carte de la galaxie en constante évolution comprenant plus de 150 planètes où chaque choix peut changer le cours du voyage.

Dans Star Wars Zero Company, la personnalisation est au cœur de l’expérience. Hawks et les agents recrutés peuvent être créés à partir de huit espèces emblématiques de Star Wars : Devaronien, Humain, Neimoidien, Ovissien, Togruta, Twi’lek, Weequay et Zabrak. Les voix, les tenues et bien d’autres aspects de l’apparence de Hawks et des agents peuvent être personnalisés, tout comme leurs spécialisations et leurs talents au fil du temps. C’est aux joueur·se·s de réunir leurs agents et de former la meilleure escouade en fonction de la mission à accomplir.

Star Wars Zero Company, sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S à partir du 27 août 2026.