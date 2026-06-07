Concours : gagnez votre place de cinéma pour l’intrigant « Backrooms » !

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S2PMag et Praesens-Film AG vous offrent la possibilité de gagner votre place de cinéma pour le long-métrage « Backrooms » qui sortira dans les salles romandes le mercredi 17 juin 2026.

Renate Reinsve Renate Reinsve Chiwetel Ejiofor

Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles.

Le mythe des « Backrooms » , né en 2019 sous la forme d’un phénomène Internet, s’est rapidement fait des fans dans le monde entier et s’est développé au fil des ans. La première contribution à ce sujet de Kane Parsons, alors qu’il n’avait que 16 ans, remonte à quatre ans : avec le court-métrage « The Backrooms (Found Footage) », qui a depuis été visionné plus de 72 millions de fois sur YouTube. À ce jour, ses contributions « Backrooms » sur YouTube ont touché au total plus de 100 millions de personnes. Parsons a depuis tourné le long métrage THE BACKROOMS pour A24, d’après un scénario du célèbre auteur Will Soodik (« Westworld », « Homeland », « Ash vs Evil Dead »).

Les rôles principaux sont interprétés par Chiwetel Ejiofor (12 YEARS AS A SLAVE), nominé aux Oscars, et Renate Reinsve (SENTIMENTAL VALUE), qui risquent de se perdre dans les profondeurs des sinistres Backrooms. Mark Duplass, Lukita Maxwell, Finn Bennett, Avan Jogia et Robert Bobroczkyi apparaissent dans des rôles secondaires.

📅 Le tirage au sort aura lieu le 15 juin 2026.

📧 Pour participer :

Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet :

« Concours Ciné Backrooms »

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.

Bonne chance !

L’équipe S2PMag