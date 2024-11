Bus Simulator 21 Next Stop annonce un week-end d’essai gratuit et jusqu’à 50 % de réduction sur Steam

Bonne nouvelle pour les passionnés de bus : le jeu de simulation Bus Simulator 21 Next Stop sera gratuit du 21 au 25 novembre 2024 à l’occasion du « Free Weekend » sur Steam. De plus, la version PC et les DLC du jeu bénéficieront de remises allant jusqu’à 50 % dans le cadre du Daily Deal, des promotions d’astragon et des soldes d’automne Steam.

À propos du « Free Weekend » de Bus Simulator 21 Next Stop :

Début : le 21 novembre 2024 à 19h00

Fin : Le 25 novembre 2024 à 19h00

À propos du Daily Deal, des promotions d’astragon et des soldes d’automne Steam :

Début : le 21 novembre 2024 à 19h00

Fin : Le 4 décembre 2024 à 19h00 Bus Simulator 21 Next Stop – 50 % Mise à niveau Gold – 30 % Extension Official Tram – 40 % Extension Official School Bus – 30 % Pack de bus Ebusco – 30 % Pack de bus Thomas Built Buses – 30 % Pack de bus MAN – 40 % Pack de bus IVECO BUS – 40 % Pack de bus VDL – 40 % Pack d’intérieur Protect Nature – 40 % Pack de skin USA – 40 % Pack de skin Angel Shores Insider – 40 %



Découvrez Bus Simulator 21 Next Stop sur Steam.