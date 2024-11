Nikoderiko: The Magical World disponible le 6 décembre sur PC

Partager Facebook

À l’approche des fêtes de fin d’année, Nikoderiko: The Magical World promet aux joueurs de s’amuser en famille. Une nouvelle bande-annonce présente aujourd’hui les différents niveaux du jeu, mais aussi le gameplay hérité des grands classiques du jeu de plateformes, le mode coopératif, et enfin les montures : du sanglier au crapaud, en passant par l’hippocampe et le dinosaure. Savant mélange de modernité et de charme nostalgique, Nikoderiko bénéficie de superbes graphismes enrobés d’une bande originale composée par le célèbre David Wise (Donkey Kong Country: Tropical Freeze).