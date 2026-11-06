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Sarcelles, 1995. Erika élève seule ses deux enfants. Sa fille Abigaëlle se persuade que son père, qu’elle n’a jamais connu, l’aime en silence quelque part. Lorsqu’elle se met en tête de le retrouver, Erika se sent obligée de l’aider, tout en cherchant à la protéger. En grandissant, la quête d’Abigaëlle se transforme en obsession, entraînant avec elle sa mère, sa meilleure amie, et tous ceux qui comptent.

Pour son deuxième long-métrage, Rudi Rosenberg met en scène une jeune enfant qui part dans une quête obsessionnelle de son père. Une quête qui va durer plusieurs années. Les relations avec sa mère sont tendues alors que cette dernière tente de préserver sa fille d’une désillusion amère. Ce récit familial intime profite de l’interprétation impeccable d’Hafsia Herzi en mère courage qui élève seule ses enfants. Un film simple et touchant.

Quelques mots d’amour

Un film de Rudi Rosenberg

Avec Hafsia Herzi, Nour Salam, Paulette Chetrit

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 94 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 4 novembre 2026