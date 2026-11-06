« Quelques mots d’amour » : une quête du père obsessionnelle

Alexia Cerutti 6 novembre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Sarcelles, 1995. Erika élève seule ses deux enfants. Sa fille Abigaëlle se persuade que son père, qu’elle n’a jamais connu, l’aime en silence quelque part. Lorsqu’elle se met en tête de le retrouver, Erika se sent obligée de l’aider, tout en cherchant à la protéger. En grandissant, la quête d’Abigaëlle se transforme en obsession, entraînant avec elle sa mère, sa meilleure amie, et tous ceux qui comptent.

Pour son deuxième long-métrage, Rudi Rosenberg met en scène une jeune enfant qui part dans une quête obsessionnelle de son père. Une quête qui va durer plusieurs années. Les relations avec sa mère sont tendues alors que cette dernière tente de préserver sa fille d’une désillusion amère. Ce récit familial intime profite de l’interprétation impeccable d’Hafsia Herzi en mère courage qui élève seule ses enfants. Un film simple et touchant.

Quelques mots d’amour

Un film de Rudi Rosenberg

Avec Hafsia Herzi, Nour Salam, Paulette Chetrit

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 94 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 4 novembre 2026

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

EA lance 25 Classiques PC sur Steam, dont 7 Éditions Anniversaire pour Road Rash et Wing Commander

EA a annoncé la réédition de sept jeux PC emblématiques, avec le lancement des Éditions …

Le Dernier Rempart est de retour dans Dawn of War IV

Fidèle à ses origines, Le Dernier Rempart propose à trois joueurs de faire équipe en …

Un son immersif et un style audacieux avec les Hammerhead V3 Chroma

Pensés pour les joueurs en quête de performances audio sans compromis et d’une faible latence …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026
Translate »