EA lance 25 Classiques PC sur Steam, dont 7 Éditions Anniversaire pour Road Rash et Wing Commander

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EA a annoncé la réédition de sept jeux PC emblématiques, avec le lancement des Éditions Anniversaire de Road Rash et six titres de la franchise Wing Commander. Ces Éditions Anniversaire s’accompagnent du lancement sur Steam de 18 titres classiques, disponibles sur la plateforme pour la toute première fois, incluant des RPG historiques de la franchise Ultima, Crusader, Theme Hospital et bien d’autres.

Au total, 25 jeux cultes arriveront sur Steam. ​

Chaque Éditions Anniversaire préserve le visuel, la prise en main et vision créative d’origine du jeu, tout en proposant des mises à jour visant à améliorer le confort d’utilisation pour assurer la compatibilité avec les systèmes et commandes modernes, optimiser les performances et rendre les titres plus accessibles sans compromettre leur authenticité.

Les Éditions Anniversaire sont le fruit d’un travail de passionnés, né de la découverte d’un coffre-fort d’archives physiques contenant des milliers de bandes Betacam, VHS et D1, ainsi que d’autres ressources médias. Le processus de numérisation a permis de récupérer les séquences FMV (Full Motion Video) originales, que l’on croyait perdues. Celles-ci ont été méticuleusement remontées afin de restaurer plus de 1 500 scènes cinématiques présentes dans ces jeux. Cette initiative traduit l’engagement d’EA à redonner vie à des titres emblématiques pour les fans de la première heure, tout en permettant aux nouvelles générations de découvrir les titres qui ont façonné l’univers du jeu sur PC.

Pour chaque titre Wing Commander remastérisé, ces améliorations ont été rendues possibles grâce à une communauté dévouée, qui s’est montrée ouverte et désireuse de collaborer avec l’équipe passionnée d’EA afin d’intégrer ses mods dans les versions officielles. Ce lancement célèbre l’engagement de la communauté envers la franchise, c’est pourquoi tous les joueurs qui possèdent une copie numérique des jeux Wing Commander sur GOG ou via l’EA app recevront automatiquement et gratuitement la mise à niveau vers l’Édition Anniversaire sur leur plateforme numérique respective.

Les Éditions Anniversaire de Road Rash et Wing Commander sont désormais disponibles au prix de vente conseillé de 9,99 € chacune, tandis que tous les autres titres classiques sont proposés au prix de vente conseillé de 4,99 € chacun. La collection complète sera disponible sur Steam, GOG et l’’EA app, avec des prix spéciaux sur Steam et GOG du 5 au 19 novembre.

La liste complète des titres est disponible ci-dessous :