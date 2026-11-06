Le Dernier Rempart est de retour dans Dawn of War IV

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Fidèle à ses origines, Le Dernier Rempart propose à trois joueurs de faire équipe en incarnant de puissants Commandants afin de survivre à 20 vagues d’ennemis de plus en plus redoutables. Au cours d’une partie, chaque Commandant peut atteindre jusqu’au niveau 30 et débloquer des dizaines de compétences et d’équipements pour accroître sa puissance.

Nouveauté dans Dawn of War IV : chaque Commandant dirige une Force de frappe composée de quatre unités alliées maximum, disposant chacune de spécialisations qui leur sont propres et pouvant être débloquées. Cette nouveauté apporte une plus grande flexibilité stratégique et ouvre la voie à de nouvelles combinaisons tactiques. Les joueurs devront trouver le juste équilibre entre vitesse, survie et contrôle des positions clés sur le champ de bataille, tout en récupérant de précieuses ressources de santé entre les vagues. Plus d’unités, plus d’équipements de guerre, plus de compétences et davantage de façons de combattre dans cette épreuve ultime.

Le Dernier Rempart sera disponible dès son lancement avec cinq Commandants au choix, représentant les quatre factions, dont les chapitres Space Marines des Blood Ravens et des Dark Angels. D’autres Commandants seront ajoutés après la sortie sous forme de DLC gratuits.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV sortira le 3 décembre 2026.