Call of Duty: Microsoft annonce un deal sur 10 ans avec Sony

Microsoft a offert un deal sur 10 ans pour rendre les futurs jeux de la licence Call of Duty disponibles sur PlayStation.

Le président de Microsoft Brad Smith a confirmé le deal au Wall Street Journal, soulignant que ce point était le plus grand obstacle au rachat par Microsoft d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. « Nous avons offert à Sony un contrat de 10 ans pour rendre chaque sortie de Call of Duty disponible sur PlayStation le même jour que le jeu arrive sur Xbox » affirme Smith. La dernière offre de Microsoft arrive alors qu’Activision Blizzard fait face au scrutin des régulateurs pour son rachat. L’EU a ouvert des investigations plus profondes sur le sujet et la Federal Trade Commission prépare un action légale pour bloquer le rachat. En Angleterre, le CMA a également souligné se pencher plus avant sur le deal en septembre dernier, ce qui a poussé Microsoft à offrir ce deal à Sony, avant de décrire l’action du CMA comme déplacée et accusant le régulateur d’adopter les plaintes de Sony sans considérer le potentiel tord causé aux consommateurs.