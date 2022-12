God Of War Ragnarök ajoute un mode photo dans une mise à jour gratuite

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

God of War Ragnarök reçoit une nouvelle mise à jour qui ajoute un mode photo à l’exclusivité PlayStation.

God of War Ragnarök dispose maintenant d’un mode photo qui donne aux joueurs nombre d’options pour créer des créations superbes. Par exemple, les joueurs peuvent mettre des expressions faciales sur des personnages comme Kratos, Atreus, Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Thor et Thrud. Le mode photo peut également cacher le personnage principal ou des personnages secondaires.

De plus, des choses comme le champ de vision, la longueur de focale, la profondeur de champ et le f-stop peuvent être manipulés. On peut également ajouter du grain et des paramètres d’exposition, des bordures, des logos et des vignettes à toutes les photos.

Pour la petite histoire, Ragnarök à été vendu à 5 millions d’exemplaires dans sa première semaine de mise en vente, devenant le titre first-party vendu le plus rapidement de tous les temps.