Concours : gagnez une paire d’écouteurs LinkBuds S – couleur bleue

Nous mettons en concours un exemplaire des écouteurs LinkBuds S (couleur bleue). Pour y prendre part, envoyez un courriel à l’adresse redaction@s2pmag.ch et indiquez dans l’objet le nom du concours. Le gagnant ou la gagnante sera contacté-e par courriel. Ce concours est valable jusqu’au 13.12.2022.

Fabriqués à partir de matériaux recyclés, les LinkBuds S sont désormais disponibles dans la couleur bleu océan avec un motif marbré unique.

Découvrez comment les LinkBuds S facilitent votre quotidien grâce à un confort optimal, un son ambiant naturel ou la réduction de bruit. Profitez en plus d’Adaptive Sound Control et d’une qualité audio immersive pour la musique et les appels.

BONNE CHANCE !!!!