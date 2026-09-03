Le RPG action coopératif Wardens of Avalon invite à restaurer Camelot

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Cette aventure médiévale de dark fantasy arthurienne vous propulse dans les rangs de la Légende des Chevaliers du Crépuscule, tout juste formée, avec un objectif simple mais déterminant pour l’avenir du monde : restaurer le Royaume d’Avalon.

Wardens of Avalon mélange mécaniques traditionnelles de survie et d’artisanat, éléments de construction de base et système de combat dynamique. Il faudra tout donner face aux boss redoutables qui jalonnent votre parcours légendaire : une simple lame ne suffira sans doute pas à faire triompher votre clan. Les nouvelles séquences de jeu dévoilées aujourd’hui illustrent le périple semé d’embûches qui vous attend pour restaurer le royaume. En solitaire comme aux côtés de vos confrères Chevaliers du Crépuscule, il vous faudra puiser dans toutes vos ressources pour vous en sortir indemne.

Explorez : aventurez-vous au cœur du royaume en ruines d’Avalon pour explorer des donjons complexes façonnés à la main, peuplés de monstres redoutables et rythmés par des affrontements épiques contre des boss légendaires.

aventurez-vous au cœur du royaume en ruines d’Avalon pour explorer des donjons complexes façonnés à la main, peuplés de monstres redoutables et rythmés par des affrontements épiques contre des boss légendaires. Repoussez la Corruption et les monstres qui pullulent sur ces nobles terres. Tuez les bêtes féroces, découvrez de nouvelles zones et collectez des ressources pour restaurer Avalon.

et les monstres qui pullulent sur ces nobles terres. Tuez les bêtes féroces, découvrez de nouvelles zones et collectez des ressources pour restaurer Avalon. Reconstruisez : revenez de vos pérégrinations avec les ressources nécessaires pour reconstruire, développer et protéger Avalon. Établissez de nouveaux quartiers avec leurs échoppes, druides, forgerons, herboristes et apothicaires pour redonner aux lieux leur lustre d’antan.

revenez de vos pérégrinations avec les ressources nécessaires pour reconstruire, développer et protéger Avalon. Établissez de nouveaux quartiers avec leurs échoppes, druides, forgerons, herboristes et apothicaires pour redonner aux lieux leur lustre d’antan. Pas de classes : Wardens of Avalon fonctionne sans classe, ce qui vous permet de créer le Chevalier du Crépuscule de vos rêves, voire celui dont vous avez besoin en fonction de la situation. Brisez vos serments, prêtez-en de nouveaux et trouvez le build parfait pour terrasser le boss redoutable qui vous attend.

Wardens of Avalon fonctionne sans classe, ce qui vous permet de créer le Chevalier du Crépuscule de vos rêves, voire celui dont vous avez besoin en fonction de la situation. Brisez vos serments, prêtez-en de nouveaux et trouvez le build parfait pour terrasser le boss redoutable qui vous attend. Réunissez les Chevaliers du Crépuscule : restaurer Avalon peut se faire en solitaire, mais également en coopération en ligne jusqu’à 4 pour repousser en bande les assauts qui se multiplient contre votre fief.

Wardens of Avalon, le RPG action en vue top down jouable jusqu’à 4 est prévu pour l’année prochaine sur PC.