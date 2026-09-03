L’aventure intergalactique Orbitals est désormais disponible sur nintendo switch 2 

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Orbitals, le jeu coopératif au style rétro inspiré des animes d’antan, développé par le studio Shapefarm (basé à Tokyo) et édité par Kepler Interactive, est désormais disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Dans Orbitals, les joueur·euse·s font équipe et incarnent Maki et Omura, deux explorateurs inséparables qui unissent leurs forces pour braver les périls de l’espace et sauver leur station spatiale, aujourd’hui en ruine. Proposant une expérience coopérative riche en vue asymétrique au sein d’un univers époustouflant inspiré des animes cultes des années 80 et 90, Orbitals invite les joueur·euse·s à s’allier pour accomplir une mission de sauvetage lors d’un périple inoubliable à travers le cosmos.

Les joueurs peuvent faire équipe sur une même console pour jouer en local ou se connecter via plusieurs systèmes grâce au GameShare ou à l’application Global Friend’s Pass. Le Global Friend’s Pass (disponible dès maintenant en téléchargement gratuit sur le Nintendo eShop) inclut également une démo multijoueur en local d’Orbitals, permettant aux ami·es de se lancer dans l’aventure ensemble avant d’acheter le jeu complet.

Parallèlement au lancement, la bande originale complète d’Orbitals, incluant les génériques d’ouverture et de fin « ~Accelerating Destiny~ (加速する運命) » et « Heart to Heart », interprétés par l’auteure-compositrice-interprète japonaise Mami Ayukawa, est également disponible en streaming et en téléchargement sur les principales plateformes musicales via le lien http://lnk.to/orbitals-ost.

Orbitals est désormais disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2.