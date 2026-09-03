Le stade Louis-II fait son entrée dans EA SPORTS FC 27

Cédric 3 septembre 2026 Games, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PS4, PS5, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

Reconnaissable entre toutes avec son architecture singulière et ses arches iconiques, le Stade Louis-II accueille les rencontres de l’AS Monaco depuis 1985. ll a été le théâtre de nombreux moments marquants du football français et européen et a vu évoluer au fil des générations certaines des plus grandes figures du jeu.

Avant même l’annonce officielle de son arrivée dans le jeu, le Stade Louis-II apparaissait déjà sur la jaquette de l’édition standard d’EA SPORTS FC 27. Un clin d’œil que les fans les plus observateurs auront peut-être déjà repéré, et un premier indice sur l’arrivée prochaine de l’enceinte dans le jeu.

Avec l’arrivée du Stade Louis-II, EA SPORTS FC poursuit son ambition de représenter le football mondial avec toujours plus d’authenticité. Le jeu réunit plus de 21 000 joueurs issus de plus de 800 clubs et équipes nationales, évoluant dans 140 stades et 35 championnats, grâce à plus de 300 partenaires du monde du football.

EA SPORTS FC 27 sera disponible dans le monde entier le 25 septembre 2026 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. L’accès anticipé débutera dès le 18 septembre 2026 pour les joueurs éligibles. Les éditions Standard et Ultimate sont disponibles en précommande.

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