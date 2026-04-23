Call of Duty: Mobile lance sa saison 4 : Prison Eternelle 

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Les portes se referment avec le lancement de la saison 4 de Call of Duty: Mobile, Prison Eternelle. Cette nouvelle saison introduit la carte Rebirth Island aussi bien sur DMZ : Recon qu’en Battle royale. Découvrez la collaboration Godzilla et Kong tout droit issue du Monsterverse et progressez dans un tout nouveau Passe de combat. Progressez pour débloquer la mitrailleuse DP27 ainsi que de nombreuses apparences d’opérateurs tirant leur inspiration des chasseurs de monstres.

Rebirth Island arrive sur DMZ : Recon avec de nouvelles fonctionnalités. Retrouvez une zone à haut risque qui entoure la prison et s’active lorsque les joueurs interagissent avec les interrupteurs, une nouvelle mécanique d’extraction à double activation qui déclenche un combat de boss contre Nikto à la première activation, ou encore un sous-marin qui patrouille le long de la côte, prêt à lancer des missiles sur tout opérateur à proximité. Un nouveau système de construction et du nouveau butin ultime basé sur le tableau périodique des éléments font également leur apparition.

Le mode Battle Royale accueille aussi une version mise à jour de Rebirth Island. Améliorations graphiques et nouveau gameplay retirant les limites de réapparitions sont au programme. Aussi, les joueurs peuvent maintenant retrouver des tours de reconnaissance, des contrats et des stations d’achat partout sur la carte.

La saison 4 propose également une collaboration avec les plus célèbres des monstres : Godzilla et Kong. Lors de l’évènement Godzilla x Kong, les joueurs devront compléter des missions pour recevoir de l’énergie de la Terre Creuse. Grâce à celle-ci, ils pourront prendre le contrôle de Godzilla, Kong ou Shimo dans un mini-jeu spécial. Des évènements additionnels auront lieu tout au long de la saison, comme un évènement Rebirth Island et un évènement spécial pour la fête des mères.

Le Passe de combat Prison Eternelle comprend la nouvelle mitrailleuse DP27, une arme dont la puissance n’a d’égal que la capacité de son chargeur. Les joueurs possédant un Passe de combat premium pourront quant à eux débloquer des apparences d’opérateurs inspirées des plus grands kaiju, à l’image du Guerrier surfeur – Eclaireur Kaiju et de Syd – Gardienne, et des plans d’armes comme le Type 19 – Dépouillé et le DP27 – Chasseur doré. Enfin, Gardien Wicht débarque dans un tirage aux côtés de la Mythique DP27 – Reliquaire nécrotique.