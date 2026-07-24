Call of Duty: Modern Warfare 4, jouable pour la toute première fois en Europe à l’EWC

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À l’occasion de l’Esport World Cup qui se tient actuellement à Paris Expo Porte de Versailles, les visiteurs pourront découvrir en avant-première l’une des sorties les plus attendues de l’année : Call of Duty: Modern Warfare 4.

Des sessions de jeux seront mises en place du 5 au 9 août. Pendant ces cinq journées, à partir de 14h et jusqu’à la fermeture de l’évènement, les fans pourront avoir un aperçu de ce qui les attend avant la sortie du jeu le 23 octobre prochain.

Rendez-vous sur le stand de Call of Duty pour affronter d’autres joueurs dans le mode Secteur Létal, l’une des nouveautés les plus excitantes de Modern Warfare 4.