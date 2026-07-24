Call of Duty: Modern Warfare 4, jouable pour la toute première fois en Europe à l’EWC

Cédric 24 juillet 2026 Games, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

À l’occasion de l’Esport World Cup qui se tient actuellement à Paris Expo Porte de Versailles, les visiteurs pourront découvrir en avant-première l’une des sorties les plus attendues de l’année : Call of Duty: Modern Warfare 4

Des sessions de jeux seront mises en place du 5 au 9 août. Pendant ces cinq journées, à partir de 14h et jusqu’à la fermeture de l’évènement, les fans pourront avoir un aperçu de ce qui les attend avant la sortie du jeu le 23 octobre prochain. 

Rendez-vous sur le stand de Call of Duty pour affronter d’autres joueurs dans le mode Secteur Létal, l’une des nouveautés les plus excitantes de Modern Warfare 4. 

Tags

A propos Cédric

Voir aussi...

Les lots numériques de la BlizzCon sont disponibles 

La BlizzCon 2026 approche à grands pas, et les festivités commencent en avance sur la boutique Battle.net avec les lots numériques de la …

Une nouvelle classe historique et un été anniversaire qui bat son plein pour Ankama

Les célébrations des 25 ans d’Ankama se poursuivent. Depuis le début de l’été, le studio nordiste multiplie …

Kylian Mbappé et Jude Bellingham vous donnent rendez-vous le 25 septembre

Ce premier aperçu d’EA SPORTS FC 27 dévoile une expérience footballistique pensée pour tous les …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026