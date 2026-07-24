Une nouvelle classe historique et un été anniversaire qui bat son plein pour Ankama

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Les célébrations des 25 ans d’Ankama se poursuivent. Depuis le début de l’été, le studio nordiste multiplie les rendez-vous pour faire découvrir au grand public comme à sa communauté le Krosmoz, son univers transmédia où se déploient les grandes sagas DOFUS, WAKFU et WAVEN. Jeux vidéo, séries d’animation, films, mangas, bandes dessinées et livres s’y conjuguent depuis vingt-cinq ans, chaque œuvre enrichissant un imaginaire commun qui fédère plus d’une centaine de millions de fans à travers le monde(*).

Après l’ouverture de son exposition anniversaire à la Cité internationale du cinéma d’animation d’Annecy en juin dernier, Ankama a retrouvé sa communauté du 9 au 12 juillet lors de l’Ankama Convention. Plus de 4 000 m² ont été consacrés aux univers de DOFUS, WAKFU et WAVEN, attirant les centaines de milliers de visiteurs du festival Japan Expo. L’événement a notamment été marqué par la présentation des Bellaphones, première classe de l’histoire d’Ankama à être déployée simultanément dans DOFUS, DOFUS Touch et WAKFU.

Inspirée de la mythologie des Dragons Primordiaux, elle enrichira le Krosmoz de nouvelles mécaniques de jeu et d’un pan inédit de son univers. Les visiteurs ont également découvert en avant-première les deux premiers épisodes de la série Welsh & Shedar ou encore un concert symphonique consacré aux musiques du Krosmoz, interprété par l’Orchestre Colonne.

Les rendez-vous de l’été et de la rentrée

Exposition « Ankama, de l’esquisse à l’épopée. 25 ans de création »

Jusqu’au 31 janvier 2027 à la Cité internationale du cinéma d’animation d’Annecy

Archives inédites, illustrations originales, décors, documents de production et dispositifs immersifs invitent aussi bien les fans de la première heure que les familles, les amateurs d’animation et les curieux à découvrir les coulisses de vingt-cinq années de création.

Concert anniversaire avec l’ Orchestre National de Lille

Vendredi 23 octobre 2026 – 20 h 30 (sur liste d’attente)

Les univers d’Ankama prendront vie le 23 octobre à Lille lors d’un concert anniversaire exceptionnel, sous la direction de l’Orchestre National de Lille avec les musiques emblématiques de DOFUS, WAKFU, WAVEN et des autres grandes créations du Krosmoz qui résonneront une nouvelle fois pour célébrer les 25 ans du studio.