Avis – SmartTV TCL C82 65 pouces

Encore timide en Suisse, TCL compte bien s’y implanter. Le constructeur, numéro deux mondial en termes de volume, propose depuis peu différents modèles destinés au grand public à des prix attractifs. Nous nous sommes penchés sur le modèle C82 de 65 pouces, une smartTV qui a tout pour ravir les utilisateurs.

4K Mini-LED avec QLED, Android TV et sound system Onkyo

TCL n’a pas peur de se lancer dans des technologies novatrices, puisqu’il équipe ce C82 d’une dalle mini LED. Ce sont des milliers de LED de seulement 225 micromètres qui tapissent le téléviseur, améliorant le rétroéclairage et la gestion du contraste. Ceci combine les avantages du LCD, comme une forte luminosité et une excellente restitution des couleurs, avec ceux de l’OLED, soit des noirs profonds et de larges angles de vision. Le résultat est spectaculaire, avec une 4K splendide et en plus le support du HDR MultiFormat incluant Dolby Vision, HDR10+ et HLG. De quoi prendre une claque monumentale en regardant films et séries favorites.

Aussi pour les joueurs…

Les gamers aiment la fluidité d’image, rendant le jeu plus réactif. TCL, avec sa C82, ne fait pas les choses à moitié, puisque le constructeur intègre une connectique HDMI 2.1. Le standard, disponible sur les consoles de dernière génération, gère la 4K jusqu’à 120 images par secondes, grâce à un taux de rafraîchissement de 100 Hz natif. Il en résulte donc une image fluide et précise en 4K UHD qui tire bien profit de la dalle en Mini-LED. De plus, les systèmes VRR et FreeSync synchronisent l’affichage à la cadence de la carte graphique, évitant ainsi les problèmes de ghosting ou de tearing. Pour finir, la latence de l’affichage est réduite, puisque la TCL C82 dispose d’un mode ALLM qui offre une latence de seulement 15 ms, idéal pour s’adonner aux FPS et TPS.

Une SmartTV avec Android 11

… et les amateurs de sports

Durant nos tests, nous avons pu profiter de nombreux sports, comme les matchs de foot et l’athlétisme. Le rafraîchissement élevé en 100 Hz est parfait dans ces cas. L’immersion est à son comble, d’autant que la C82 est dotée d’une barre de son 2.1 signée Onkyo Dolby Atmos de 60 W, avec des haut-parleurs à l’avant et un caisson de basses à l’arrière, offrant un son de très bonne facture. Voilà qui est très complet et permet de profiter au maximum du rendu de la dalle de ce superbe téléviseur.

Idéale pour le sport et les jeux vidéo

Android TV et une caméra

Le TCL C82 ne fait pas que de rendre une image impeccable dans toutes les situations. Il offre en plus tout le confort d’une SmartTV sous Android TV 11.0, avec toutes les applications disponibles sur le Play Store. De quoi tirer parfaitement profit, le tout de manière intuitive grâce aux deux télécommandes fournies, de la dalle mini LED de haut vol. Enfin, histoire de s’adapter encore plus à toutes les situations, le téléviseur est accompagné d’une caméra qui se fixe de manière magnétique, dotée d’une résolution de 1080p, sur la C82. Cette dernière fonctionne avec l’application Google Duo, offrant une expérience vidéo très aboutie. Pour ceux qui le souhaitent, l’expérience Google peut encore être poussée plus loin, puisqu’un bouton physique permet d’enclencher ou d’éteindre l’assistant vocal Google. Le téléviseur devient alors le centre du salon connecté, permettant de piloter divers appareils à la même norme comme un Google Assistant vocal. La TCL 82C en 65 pouces est disponible à un tarif attrayant, puisque proposée pour moins de 1500€ selon les tarifs du jour sur le web.

