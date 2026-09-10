Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition est disponible sur PlayStation 5

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Microids annonce que Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition, développé par Kwalee et Out of the Blue Games, est désormais disponible sur PlayStation 5, après sa sortie numérique le 12 mai 2026 dernier.

Se déroulant après les événements du très acclamé Call of the Sea, cette nouvelle aventure narrative et de réflexion inspirée de l’univers lovecraftien emmène les joueurs dans un voyage aux confins oubliés du monde, où les attendent d’antiques horreurs et d’insondables vérités. À l’université Miskatonic, le professeur Harry Everhart lutte contre d’inquiétantes visions tapies aux frontières de la réalité, tandis que l’étudiante Evangeline Drayton est hantée par d’impossibles rêves liés à un mystérieux artefact découvert des années auparavant. Alors que leurs destins se croisent, la vérité qu’ils découvrent remettra en question tout ce qu’ils pensaient de la réalité.

L’édition Miskatonic inclut :