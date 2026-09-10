Spyro: A Realm Beyond : Les festivités du community day

Cédric 10 septembre 2026 Epic Store, Games, Nintendo Switch 2, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

Toys for Bob, l’équipe à l’origine de Spyro: A Realm Beyond, célèbre le Spyro Community Day et l’anniversaire du dragon avec les fans. Pour fêter Spyro comme il se doit, un gâteau des plus… flamboyant a été créé pour l’occasion. L’opportunité était toute trouvée pour dévoiler quelques surprises en ce jour spécial !

C’est en parallèle de cette célébration qu’un premier aperçu d’Arcadian Vale, l’un des premiers environnements de Spyro: A Realm Beyond, a été partagé.

Tout cela n’est qu’un avant-goût du nouveau monde haut en couleur que les joueurs pourront explorer dans la prochaine aventure de Spyro !

Préparez vous à décoller avec Spyro au printemps 2027. 

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