Spyro: A Realm Beyond : Les festivités du community day

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Toys for Bob, l’équipe à l’origine de Spyro: A Realm Beyond, célèbre le Spyro Community Day et l’anniversaire du dragon avec les fans. Pour fêter Spyro comme il se doit, un gâteau des plus… flamboyant a été créé pour l’occasion. L’opportunité était toute trouvée pour dévoiler quelques surprises en ce jour spécial !

C’est en parallèle de cette célébration qu’un premier aperçu d’Arcadian Vale, l’un des premiers environnements de Spyro: A Realm Beyond, a été partagé.

Tout cela n’est qu’un avant-goût du nouveau monde haut en couleur que les joueurs pourront explorer dans la prochaine aventure de Spyro !

Préparez vous à décoller avec Spyro au printemps 2027.