Le contenu gratuit Samba de Amigo est officiellement disponible dans Sonic Racing: CrossWorlds

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SEGA a officiellement publié le contenu gratuit dédié à Samba de Amigo dans Sonic Racing: CrossWorlds ! Les joueurs peuvent à présent danser sur la piste en incarnant le populaire Amigo. À partir du vendredi 11 septembre à 2 heures du matin et jusqu’au lundi 14 septembre à 1h59 (heures françaises), les fans peuvent gagner des points de festival à échanger contre des autocollants, des gadgets et plus encore ! Le contenu gratuit pour Samba de Amigo inclut :

Le personnage jouable Amigo L’apparence spéciale « Amigo (classique) » avec son sombrero emblématique

La locomotive de Amigo, le véhicule d’Amigo

Des emotes et sons spéciaux « VAMOS A CARNAVAL » 2023 Version, (Final Lap) « Let’s find and shake it » (uniquement dans le jukebox)



Celles et ceux qui possèdent la version standard (physique ou numérique) ou la version Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit pour Samba de Amigo. Le jeu doit être mis à jour vers sa dernière version pour pouvoir télécharger le contenu.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED, et Nintendo Switch Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique et physique pour 69,99 €.