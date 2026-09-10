Concours : Gagnez un casque HyperX Cloud Mini – Wireless Gaming-Headset

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S2PMag s’associe à HyperX pour gâter les jeunes passionnés de jeux vidéo ! À l’occasion de notre nouveau concours, nous vous proposons de tenter votre chance afin de remporter un HyperX Cloud Mini Wireless, un casque gaming sans fil spécialement pensé pour accompagner les joueurs de la nouvelle génération.

Conçu plus particulièrement pour les jeunes, l’HyperX Cloud Mini Wireless reprend plusieurs des qualités qui ont contribué à la réputation de la marque dans l’univers du gaming, tout en les adaptant aux besoins des plus jeunes. Léger avec seulement 132 grammes sur la balance et doté d’un format compact, il mise avant tout sur le confort afin d’accompagner les longues sessions de jeu sans devenir encombrant.

HyperX a également accordé une attention particulière au confort d’écoute. Le Cloud Mini Wireless est conçu pour maintenir le niveau sonore sous la barre des 85 dB lorsqu’il est utilisé en Bluetooth et avec la plupart des appareils compatibles. Une caractéristique particulièrement pertinente pour un casque destiné aux jeunes utilisateurs.

Côté son, ses transducteurs dynamiques de 30 mm à aimants en néodyme délivrent une restitution pensée aussi bien pour le jeu vidéo que pour regarder des vidéos ou écouter de la musique. Le casque embarque également un microphone omnidirectionnel pivotant : il suffit de le relever pour couper le micro et le ranger lorsqu’il n’est plus nécessaire.

Le Cloud Mini Wireless mise par ailleurs sur une grande polyvalence. Sa connexion Bluetooth permet de s’affranchir des câbles, tandis qu’une liaison filaire via une prise jack 3,5 mm étend encore sa compatibilité. PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch, Steam Deck, Chromebook ou appareils mobiles : il peut accompagner les joueurs sur de nombreuses plateformes.

L’autonomie atteint jusqu’à 25 heures avec une seule charge, de quoi traverser plusieurs sessions de jeu avant de devoir passer par la case recharge. Ses oreillettes rotatives facilitent enfin son rangement et son transport. Prix indicatif CHF 49.90.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter l’HyperX Cloud Mini Wireless mis en jeu par HyperX et S2PMag, rien de plus simple. Envoyez un e-mail à redaction@s2pmag.ch en indiquant clairement vos coordonnées complètes : nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone.

Le concours est exclusivement réservé aux personnes résidant en Suisse. Une seule participation par personne sera prise en compte. Le tirage au sort aura lieu le 20 septembre 2026 parmi l’ensemble des participations valides reçues. Le ou la gagnante sera ensuite contacté(e) directement par S2PMag.

Il ne vous reste donc plus qu’à tenter votre chance pour peut-être offrir à un jeune gamer un casque sans fil taillé pour ses prochaines aventures vidéoludiques.

Bonne chance à toutes et à tous !