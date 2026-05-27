Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition sortira le 10 septembre 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2

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Se déroulant après les événements du très acclamé Call of the Sea, cette nouvelle aventure narrative et de réflexion inspirée de l’univers lovecraftien emmène les joueurs dans un voyage aux confins oubliés du monde, où les attendent d’antiques horreurs et d’impossibles vérités. À l’université Miskatonic, le professeur Harry Everhart lutte contre d’inquiétantes visions tapies aux frontières de la réalité, tandis que l’étudiante Evangeline Drayton est hantée par d’impossibles rêves liés à un mystérieux artefact découvert des années auparavant. Alors que leurs destins se croisent, la vérité qu’ils découvrent remettra en question tout ce qu’ils pensaient savoir du temps, de la réalité et des dieux tapis au-delà du monde connu.

DE TROUBLANTS SECRETS : Les énigmes emblématiques de Call of the Sea sont de retour, plus complexes et exigeantes que jamais. Fouillez des environnements magnifiques à la recherche d’indices. Alternez entre Harry à Evangeline pour résoudre des casse-têtes complexes, entremêlés à travers le temps et l’espace. Choisissez le niveau de difficulté qui vous convient en activant ou en désactivant les astuces, icônes ou entrées de journal.

Les énigmes emblématiques de Call of the Sea sont de retour, plus complexes et exigeantes que jamais. Fouillez des environnements magnifiques à la recherche d’indices. Alternez entre Harry à Evangeline pour résoudre des casse-têtes complexes, entremêlés à travers le temps et l’espace. Choisissez le niveau de difficulté qui vous convient en activant ou en désactivant les astuces, icônes ou entrées de journal. DES MERVEILLES ÉPOUSTOUFLANTES : Le périple de Harry et Evangeline les conduira de la bibliothèque éclairée au feu de bois d’un manoir de la Nouvelle-Angleterre jusqu’aux sables rouges de l’arrière-pays australien, en passant par de vastes étendues gelées et des cités chimériques hors du temps, le tout superbement modélisé sous Unreal Engine 5 et accompagné d’une bande-son imaginée par le compositeur multi-récompensé Eduardo de la Iglesia.

Le périple de Harry et Evangeline les conduira de la bibliothèque éclairée au feu de bois d’un manoir de la Nouvelle-Angleterre jusqu’aux sables rouges de l’arrière-pays australien, en passant par de vastes étendues gelées et des cités chimériques hors du temps, le tout superbement modélisé sous Unreal Engine 5 et accompagné d’une bande-son imaginée par le compositeur multi-récompensé Eduardo de la Iglesia. DANS L’ABÎME DU TEMPS : Suivez les aventures de Harry Everhart et d’Evangeline Drayton tandis qu’ils se lancent à la recherche de leurs proches disparus et se retrouvent nez à nez avec des êtres défiant tout entendement. Inspiré de la nouvelle « Dans l’abîme du temps » de Lovecraft, Call of the Elder Gods raconte, au travers de ses doublages intégraux, une histoire de deuil, de famille et de folie, avec le retour de Yuri Lowenthal (Spider-Man, Arcane, Final Fantasy VII Rebirth) et Cissy Jones (Firewatch, Starfield, Baldur’s Gate III).

L’édition Miskatonic inclus :

Le jeu Call of the Elder Gods

La bande son digitale

Un set de 3 cartes postales

La carte d’identité d’Evangeline Drayton

L’artbook ​ The Art of Call of the Elder Gods’

Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition sera disponible le 10 septembre 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2