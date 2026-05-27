World of Tanks: HEAT est disponible sur PC et consoles

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Conçu de A à Z sur un moteur propriétaire, le jeu propose des combats blindés rapides avec une large sélection d’Agents uniques et de véhicules.

La saison de lancement donne le coup d’envoi avec cinq Passes de combat hebdomadaires gratuits, cinq chars et de nombreuses récompenses. Les joueurs commencent leur aventure avec trois Agents : Chopper (Defender, M1E1), Kent (Assault, XM1 90) et Hound (Marksman, Leo 1A6A1). Les cinq Agents restants, ainsi que leurs chars, pourront être débloqués progressivement grâce aux Passes de combat hebdomadaires gratuits de la saison.

Huit Agents : trois rôles sur le champ de bataille : Defender, Assault et Marksman. Chaque Agent commande un arsenal de deux véhicules redoutables, chacun adapté à son rôle au combat.

trois rôles sur le champ de bataille : Defender, Assault et Marksman. Chaque Agent commande un arsenal de deux véhicules redoutables, chacun adapté à son rôle au combat. Quinze véhicules : chaque véhicule correspond à un style de jeu différent et peut être entièrement personnalisé à l’aide de modules et d’équipements. Qu’il s’agisse de tenir la ligne de front ou de frapper à distance, il existe un char prêt pour chaque mission.

chaque véhicule correspond à un style de jeu différent et peut être entièrement personnalisé à l’aide de modules et d’équipements. Qu’il s’agisse de tenir la ligne de front ou de frapper à distance, il existe un char prêt pour chaque mission. Huit cartes : les champs de bataille couvrent une large variété de biomes, d’environnements et de styles visuels, chacun étant conçu pour accueillir plusieurs styles de jeu dans les différents modes.

les champs de bataille couvrent une large variété de biomes, d’environnements et de styles visuels, chacun étant conçu pour accueillir plusieurs styles de jeu dans les différents modes. Quatre modes JcJ : Hardpoint, Control, Kill Confirmed et Conquest sont disponibles.

Voici les configurations requises pour une expérience de jeu optimale sur PC :

Minimum Recommandée OS : Windows® 10 64 bits (dernière mise à jour)Processeur : Intel® Core™ i5-4670K ou AMD Ryzen™ 3 2200GMémoire : 8 Go de RAMCarte graphique : NVIDIA GeForce® GTX 1050 (2 Go), AMD Radeon™ RX 560 (2 Go), ou Intel® Arc™ A310 (4 Go)DirectX : Version 12Réseau : connexion Internet haut débitStockage : 60 Go d’espace disponibleNotes supplémentaires : vise 1080p / 60 FPS avec les paramètres minimums en utilisant l’upscaling en mode Performance (DLSS / XeSS / FSR). Les séquences de gameplay importantes peuvent parfois affecter les performances. SSD recommandé pour des performances optimales. OS : Windows® 10 64 bits (dernière mise à jour)Processeur : Intel® Core™ i7-8700K ou AMD Ryzen™ 5 5600XMémoire : 16 Go de RAMCarte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Go), AMD Radeon™ RX 5600XT (6 Go), ou Intel® Arc™ A750 (6 Go)DirectX : Version 12Réseau : connexion Internet haut débitStockage : 60 Go d’espace disponibleNotes supplémentaires : vise 1080p / 60 FPS avec les paramètres maximums en utilisant l’upscaling (par exemple DLSS Quality ou FSR Ultra Quality). Les séquences de gameplay importantes peuvent parfois affecter les performances. SSD requis.

Xbox Series X et PlayStation 5 proposent un mode Performance par défaut visant 60 FPS en 4K avec une mise à l’échelle dynamique de la résolution interne jusqu’à 1080p, ainsi qu’un mode Qualité visant 30 FPS en sortie 4K avec une limite de résolution interne plus élevée pour une meilleure clarté de l’image.

​Xbox Series S vise 60 FPS en 1080p.

PlayStation 5 Pro propose des modes Performance Pro et Qualité Pro dédiés utilisant l’upscaling PSSR. Performance Pro vise 60 FPS en 4K avec une mise à l’échelle dynamique de la résolution interne jusqu’à 1440p, tandis que Qualité Pro vise 30 FPS et offre la qualité visuelle la plus élevée disponible sur consoles.