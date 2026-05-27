Partez à la conquête de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec la gestion des sélections nationales dans FM26

Cédric 27 mai 2026 App Store, Epic Store, Games, Google Play, PC, PS4, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

Le moment est venu de vous installer sur le banc de touche d’une sélection nationale dans Football Manager 26 puisque le mode Gestion internationale arrive en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se tiendra cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

FM26, FM26 Console, FM26 Touch et FM26 Mobile profitent d’une mise à jour offrant de nouveaux outils et de nombreuses améliorations permettant à chacun de guider sa nation favorité à la victoire finale.

Fonctionnalité de construction d’effectif améliorée, ajout d’un entraînement de Préparation de match et nouvelle option de démarrage rapide, qui permettra aux joueurs de plonger directement dans l’action de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, font notamment partie des nouveautés.

Le tout premier accord de licence entre Sports Interactive et la FIFA sublime la plus grande scène du football mondial : les habillages TV, les maillots et l’identité visuelle authentiques de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 arrivent dans FM26.  

La Gestion internationale existera également au-delà de cette compétition d’envergure, tandis que FM26 introduit la gestion des sélections nationales féminines pour la première fois de l’histoire de la série. En parallèle, les sauvegardes sont désormais compatibles avec les carrières de FM23 et FM24.

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