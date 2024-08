Can–Am vise à devenir un chef de file mondial dans l’industrie des motos électriques avec le lancement des Can–Am Pulse et Origin

Partager Facebook

Can-Am, marque emblématique, stimule l’industrie de la moto avec l’annonce du lancement très attendu de sa gamme de motos entièrement électriques Can-Am Pulse et Can-Am Origin 2025. S’appuyant sur 80 ans d’innovation et d’excellence de BRP dans le domaine des sports motorisés, Can-Am change la dynamique et ouvre la voie à une nouvelle génération de motocyclistes et d’amateurs de véhicules électriques.

« Aujourd’hui, nous reconquérons notre héritage en matière de véhicules à deux roues en insufflant une nouvelle énergie dans l’industrie de la moto électrique », déclare José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Il y a 50 ans, Can-Am fonçait vers la victoire sur la piste et sur le sentier. Nous bâtissons sur cette identité légendaire en mettant l’accent sur l’énergie électrique, la connectivité et une expérience palpitante. Nous avons l’intention de devenir un chef de file mondial dans ce domaine grâce à des innovations importantes destinées à simplifier l’expérience de conduite pour les nouveaux adeptes et à initier le grand public à la moto électrique. »

En ville ou sur les sentiers, les modèles Can-Am Pulse et Origin révolutionnent l’expérience de conduite et éveillent la passion chez tous les conducteurs. Chaque moto est propulsée par la toute nouvelle technologie brevetée Rotax E-Power (11 kW ou 35 kW), qui offre instantanément le couple désiré, mariant une performance palpitante à un style et un raffinement indéniables.

Une des principales caractéristiques qui distingue la gamme de motos Can-Am est son système innovateur de refroidissement par liquide, qui comprend la batterie, l’onduleur, le chargeur embarqué et le moteur. Ce système réduit considérablement l’usure de la batterie au fil du temps tout en optimisant l’autonomie et le temps de recharge. Peu importe les conditions, les motocyclistes expérimenteront une recharge rapide et efficace à chaque fois de 20 % à 80 % en 50 minutes à l’aide d’une borne de niveau 2 personnelle ou publique.

Can-Am Pulse 2025

La Can-Am Pulse a été pensée pour immerger les motocyclistes dans l’énergie de la vie urbaine. Conçue pour les déplacements quotidiens tout comme l’exploration urbaine, cette moto de type naked, agile et maniable est dotée d’un très grand écran tactile de 10,25 po avec Apple CarPlay, permettant d’utiliser l’application BRP GO! pour naviguer avec facilité et rester connecté lors de chaque sortie. Elle présente également une caractéristique unique, le système Active ReGen, qui offre un meilleur contrôle du véhicule et une décélération en douceur permettant de redonner de l’énergie à la batterie.

La Can-Am Pulse est une moto équilibrée grâce à son bas centre de gravité et sa hauteur de caisse également basse. Elle offre une position de conduite confortable tout en étant sportive, optimisant ainsi son agilité dans un environnement urbain et actif. Avec quatre modes de conduite, Normal, Sport+, ECO et Rain, elle s’adapte à différents environnements et aux préférences de son conducteur. Sa suspension KYB, qui permet un débattement de 140 mm à la fourche, procure une sensation de conduite sportive au ras du sol. L’ensemble Pulse ’73 qui rend hommage au passé des motos Can-Am, comprend des lumières à DEL Signature, un déflecteur de console LinQ, ainsi qu’une coloration et des garnitures exclusives.

Can–Am Origin 2025

La Can-Am Origin est conçue pour les randonnées au-delà des rues urbaines. Dotée de la même technologie Active ReGen et connectivité que la Can-Am Pulse, cette moto met aussi à profit l’ADN et l’héritage de Can-Am dans l’industrie du motocross avec sa capacité tout-terrain, sa suspension renforcée et ses pneus sports à double usage. La Can-Am Origin ajoute un mode de conduite hors-route. Sa garde au sol élevée et sa suspension KYB offrant un débattement de 255 mm à l’avant du véhicule et une capacité de réglage à l’arrière inspirent confiance sur les sentiers et permettent une prise solide sur les routes pavées. La moto Can-Am Origin propose six modes de conduite : Normal, Sport, Eco, Rain, Off-Road et Off-Road+.

En d’autres mots, la Can–Am Origin propose une toute nouvelle expérience tant sur la route que hors-route grâce à ses capacités multi-terrain. L’ensemble Origin ’73 offre des lumières à DEL Signature, un pare-brise LinQ, ainsi qu’une coloration et des garnitures exclusives.

Les motos Can–Am Pulse et Origin sont toutes deux équipées de série d’une batterie durable de 8,9 kWh qui a été mise à l’épreuve à différentes températures, des déserts torrides aux hivers glaciaux. L’autonomie estimée en ville de la Can–Am Pulse est jusqu’à 160 km (100 miles), tandis que celle de la Can–Am Origin est jusqu’à 145 km (90 miles).

Les modèles Can-Am Pulse et Origin ont également été conçus afin d’offrir une facilité d’utilisation et de conduite, tant pour les novices de la moto que pour les conducteurs expérimentés. La transmission directe sans embrayage permet aux conducteurs de simplement activer l’accélérateur pour instantanément ressentir l’accélération et l’expérience de conduite de premier plan. De plus, les deux modèles sont dotés d’une fonction de marche arrière : nul besoin de les pousser manuellement. Les motocyclistes apprécieront aussi une conduite pratiquement silencieuse et exempte de vibrations, en plus d’une précision incomparable même dans les situations où la vitesse est peu élevée et la marge de manœuvre est restreinte.

Plus de 20 accessoires LinQ Nano peuvent être installés sans aucun outil sur les modèles Can-Am Pulse et Origin offrant ainsi aux conducteurs d’innombrables configurations pour entièrement personnaliser leur expérience de conduite.

Les précommandes de motos Can–Am Pulse et Can–Am Origin sont maintenant disponibles chez des concessionnaires BRP sélectionnés en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Autriche, aux États-Unis et au Canada. Il suffit de visiter un concessionnaire de motos Can-Am pour commander le modèle de son choix. La production des véhicules débutera au quatrième trimestre de 2024 et les livraisons commenceront vers le début de l’année 2025 à l’échelle mondiale.

Toutes les motos de Can-Am sont protégées par un programme de garantie couvrant le véhicule ainsi que la batterie. Pour en apprendre davantage sur les nouvelles motos électriques Can-Am, leurs programmes de garantie et les offres promotionnelles en vigueur, visitez un concessionnaire de motos Can–Am ou le site web de Can-Am.