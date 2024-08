Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Vous souhaitez vous octroyer une pause théâtrale en plein cœur de l’été ? Alors courez voir « Echec et veuf », le nouvel opus du duo Bergamote. Proposé dans le cadre du Scène Vagabonde Festival, le spectacle réunit une nouvelle fois Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp. Il est à découvrir jusqu’au 31 août dans la charmante salle Caecilia située dans le quartier de la Servette.

Reprenant pour notre plus grande joie les personnages de Monique et Roger qui ont fait leur succès depuis des décennies, les comédiens nous régalent durant 1h 20. Le rideau se lève sur le couple installé à une table où trône un jeu d’échecs. Lui joue des deux côtés. Elle lit. Pour jouer du côté de Monique plongée dans une histoire d’amour (un « roman à l’eau de rose » selon lui) il n’hésite pas à lui enlever le livre des mains quitte à lui perdre la page. Dans la saynète suivante, on retrouve Monique morte d’inquiétude. Roger vient de lui apprendre qu’il a été voir le médecin et qu’il a passé des examens. Le ton est donné. Le couple ne cesse d’osciller entre exaspération et tendresse. Le ton des différents sketchs sonne toujours aussi juste tandis qu’humour et mélancolie se côtoient. Monique est brusque et grande gueule, Roger se révèle égoïste et flegmatique mais tous deux sont terriblement attachants. Le public qui leur est fidèle depuis des années ou qui les découvre se reconnaît dans ce couple mythique mais universel. Le spectacle est l’occasion de jeter quelques regards dans le rétroviseur comme le souvenir de la première rencontre (un moment d’anthologie voix sur voix). Il reprend les grandes étapes de la vie du couple comme le mariage de leur fille ou encore la garde des petits-enfants. Même les sujets plus graves comme la maladie ou le deuil restent empreints d’un ton léger et ironique.

Pétillants et bourrés d’énergie, Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp nous offrent un spectacle riche en dialogues savoureux. Ils insufflent à ces scènes de ménage un charme exquis et un mordant uniques. Un véritable régal qui séduira les jeunes et moins jeunes qu’ils connaissent déjà ou pas le duo Bergamote.

De et par Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp

Avec le regard complice et la mise en musique de Claude Blanc

Mise en scène Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp

Mise en musique Claude Blanc

Lumières Guillaume Rossier

Jeu Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp

Co-Production Cie Bergamote / Chassotproductions

Scène vagabonde festival | (scenevagabonde.ch)