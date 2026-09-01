Can you see him? Partez à la recherche de John CENA dans la collaboration entre Clash of Clan et la WWE

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Cette fois, c’est personnel ! Superstar de WWE Cody Rhodes et le catcheur de légende John Cena sont surtout connus pour leurs exploits dans les rings de la WWE, mais leur rivalité ne se limite pas à cela. Tous deux sont des adeptes de longue date de Clash of Clans, et leur passif de gamers est bien connu dans les vestiaires. Rhodes, qui joue depuis une décennie, demande à la communauté de Clash of Clans et aux superstars de la WWE de l’aider à retrouver la base de Cena, afin que l’affrontement qui a commencé il y a bien des années sur le ring puisse se poursuivre dans les villages du jeu.

Du 1er au 30 septembre, la base de Cena et ses nombreux butins attendent que les joueurs de Clash of Clans les trouvent au cours de leurs raids quotidiens. Plus il y a de participants dans le raid, plus ils ont de chances de débusquer la légende de la WWE et de gagner une statue unique de Cody Rhodes pour leur village… mais seulement s’ils remportent la victoire. Et bien entendu, quand on a été 17 fois champion du monde, on n’a pas une base de débutant !

Pour accélérer les recherches, Rhodes a fait appel à The Undertaker, IYO SKY et d’autres superstars de la WWE, qui s’adressent à leurs propres fans en ligne afin de les rallier à la cause.

« On pense que cette histoire avec Cody a commencé dans le ring. Ce n’est pas le cas. Ça a commencé quand je l’ai attaqué dans le jeu et qu’il m’a exclu de l’équipe », raconte Cena. « C’était il y a dix ans, et il est toujours incapable de s’en sortir tout seul. Cette fois, il vous demande à vous, qui êtes des millions, de vous attaquer à ma base. Ça ne me pose pas de problème. Comme je l’ai toujours dit, quand on me cherche, on me trouve. »

En plus de la base de Cena, cette collaboration propose six superstars de la WWE repensées sous les traits de héros classiques de Clash of Clans, avec entre autres le retour de Cody Rhodes en roi des barbares. Voici les personnages qui seront au rendez-vous :

● ​ ​ Cody Rhodes, Roi des barbares

● ​ ​ Alexa Bliss, Reine des archères

● ​ ​ The Undertaker, Grand gardien

● ​ ​ IYO SKY, Championne royale

● ​ ​ Jey Uso, Prince gargouille

● ​ ​ ​ ​ ​ Kane, Duc draconique

Pendant l’événement, les joueur·euses pourront également découvrir de nouveaux éléments sur le thème de la WWE, comme des troupes temporaires et un village aux couleurs de l’événement Money in the Bank, qui aura lieu le 10 octobre à la Nouvelle-Orléans. Il y a aussi des coffres de la WWE renfermant toutes sortes de récompenses, dont l’équipement Figurine d’action, des tickets de défi et un skin Cody Rhodes garanti**.