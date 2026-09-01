Le showcase KONAMI PRESS START sera diffusé le 3 septembre

Konami annonce la diffusion mondiale et simultanée du « KONAMI PRESS START », son showcase officiel consacré à ses dernières actualités. Le livestream débutera le jeudi 3 septembre à 8h00 PDT/17h00 CEST.
Le « KONAMI PRESS START » présentera les actualités sur les prochains titres de l’entreprise, ainsi que sur les jeux déjà disponibles. KONAMI y dévoilera des informations sur son line-up – notamment SILENT HILL: Townfall (sortie le 24 septembre), Castlevania: Belmont’s Curse (sortie le 15 octobre) et le RPG Rev. NOiR récemment annoncé – accompagnées de nouvelles séquences de gameplay et de messages vidéo des développeurs.
Certaines séquences seront diffusées en exclusivité. Ne manquez pas l’occasion de retrouver toute l’actualité de KONAMI au même endroit.
Huawei dévoile la Watch D3, une nouvelle montre connectée dédiée au suivi de la santé et particulièrement à la pression artérielle. Certifiée CE pour trois usages, elle assure des mesures au repos, en ambulatoire ainsi qu’avant et après l’exercice. Plus fine et légère, la Huawei Watch D3 améliore également le suivi du sommeil, du bien-être émotionnel et les alertes liées à l’environnement.