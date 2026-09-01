Le showcase KONAMI PRESS START sera diffusé le 3 septembre

Cédric 1 septembre 2026 Epic Store, Games, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PS4, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

Konami annonce la diffusion mondiale et simultanée du « KONAMI PRESS START », son showcase officiel consacré à ses dernières actualités. Le livestream débutera le jeudi 3 septembre à 8h00 PDT/17h00 CEST.

Le « KONAMI PRESS START » présentera les actualités sur les prochains titres de l’entreprise, ainsi que sur les jeux déjà disponibles. KONAMI y dévoilera des informations sur son line-up – notamment SILENT HILL: Townfall (sortie le 24 septembre), Castlevania: Belmont’s Curse (sortie le 15 octobre) et le RPG Rev. NOiR récemment annoncé – accompagnées de nouvelles séquences de gameplay et de messages vidéo des développeurs.

Certaines séquences seront diffusées en exclusivité. Ne manquez pas l’occasion de retrouver toute l’actualité de KONAMI au même endroit.

Suivez la diffusion en direct sur YouTube et Twitch

https://www.konami.com/games/konami-press-start/fr-fr

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