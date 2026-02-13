La METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2 arrive cet été

Partager Facebook

Cette collection reprend là où METAL GEAR SOLID: Master Collection Vol. 1 de 2023 s’était arrêtée, en réintroduisant deux titres incontournables qui prolongent les histoires de Solid Snake et de Big Boss. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots bénéficie de son premier portage depuis sa sortie originale en 2008, aux côtés de Metal Gear Solid: Peace Walker avec un mode en ligne pouvant accueillir jusqu’à six joueurs, ainsi que du spin-off de la série Metal Gear: Ghost Babel en tant que contenu bonus.

La collection comprend également un Screenplay Book contenant les textes en jeu des deux titres principaux, un Master Book détaillant l’histoire et les personnages, une bande-son numérique et une base de données couvrant le vaste lore de Metal Gear à Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Les bonus de précommande incluent l’uniforme « Cardboard Camouflage » pour Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et l’uniforme « Love Cardboard » pour Metal Gear Solid: Peace Walker. Les joueurs disposant de données de sauvegarde de MASTER COLLECTION Vol. 1 recevront également des objets bonus en jeu pour Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker. Pour plus de détails sur la manière de lier les données de sauvegarde, consultez le site officiel.

On vous a fait attendre, hein ? MGSVol2 comprend les éléments suivants :

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Metal Gear Solid: Peace Walker (version HD Collection)

Metal Gear: Ghost Babel

La Database de METAL GEAR SOLID 4

Le Screenplay Book de Metal Gear Solid 4

Le Master Book de Metal Gear Solid 4

Le Screenplay Book deMetal Gear Solid: Peace Walker

Le Master Book de Metal Gear Solid: Peace Walker

La bande-son Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol. 2

Les fans peuvent également acheter Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker (version HD Collection) en tant que titres numériques indépendants, séparément de la collection.

Pour célébrer l’annonce de cette collection, KONAMI a également annoncé qu’un bundle comprenant MGSVol1 et METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER est actuellement disponible en exclusivité sur Steam. Ce bundle offre aux joueurs un moyen abordable de plonger dans la série METAL GEAR.

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2 sortira le 27 août sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.