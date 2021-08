Castlevania: Grimoire of Souls, bientôt disponible sur Apple Arcade

Partager Facebook

Castlevania: Grimoire of Souls sera bientôt disponible en exclusivité sur Apple Arcade, le service de jeu par abonnement d’Apple qui offre un accès illimité à une collection grandissante de plus de 200 jeux premium, comprenant des nouvelles sorties, des jeux récompensés et des titres populaires de l’App Store sans publicité ni microtransactions.

Reprenant le gameplay d’action en 2D classique de la saga Castlevania que les fans connaissent et aiment, Grimoire of Souls propose aux joueurs différentes façons d’appréhender chacun de ses 60 niveaux au travers de cinq personnages jouables issus de l’univers Castlevania disposant de leurs propres capacités. Les joueurs pourront ainsi incarner Alucard, principalement connu via Castlevania: Symphony of the Night, Simon Belmont du Castlevania original, Maria Renard de Casltevania: Rondo of Blood, Charlotte Aulin de Castlevania: Portrait of Ruin et Shanoa de Castlevania: Order of Ecclesia.

Les joueurs devront choisir entre maîtriser le personnage qui correspond le mieux à leur style de jeu, ou les apprendre tous pour pouvoir sélectionner le plus approprié à chaque nouveau niveau. Le jeu offrira également des missions journalières et hebdomadaires.

En outre, les célèbres créateurs de la série Ayami Kojima et Michiru Yamane ont mis leur expertise à contribution pour Grimoire of Souls. Acclamée pour son travail pour Castlevania: Symphony of the Night et Castlevania: Aria of Sorrow, entre autres, Kojima est derrière les designs de nouveaux personnages clés introduits dans Grimoire of Souls. Yamane, qui est à l’origine des mélodies iconiques de Castlavania: Symphony of the Night ou encore de Genso Suikoden III, a composé le thème principal du nouveau titre.

Grimoire of Souls sera disponible dans 16 langues : français, français canadien, anglais, italien, allemand, espagnol (d’Amérique Latine et d’Espagne), russe, turque, portugais du Brésil, hollandais, arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais. Il sera jouable sur iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV, et sera compatible avec une manette et un clavier.

Apple Arcade est disponible par abonnement au prix de 4,99 € par mois, avec un mois d’essai gratuit. Apple Arcade fait également partie du pack Individuel (14,95 € par mois) et Famille (19,95 € par mois) Apple One, avec un mois d’essai gratuit. *

Pour plus d’informations sur Castlevania: Grimoire of Souls, rendez-vous sur le site officiel.