Castlevania: Grimoire of Souls : la mise à jour d’Halloween est disponible !

Cette mise à jour est disponible sans coût supplémentaire sur Apple Arcade, le service de jeu par abonnement d’Apple qui offre un accès illimité à une collection grandissante de plus de 200 jeux premium, comprenant des nouvelles sorties, des jeux récompensés et des titres populaires de l’App Store sans publicité ni microtransactions.

De nouveaux niveaux sur le thème d’Halloween sont ajoutés au mode « order » de Grimoire of Souls, dans lequel les joueurs construisent leur équipe et incarnent jusqu’à cinq personnages pour atteindre le dernier étage. Les HP et MP des personnages sont conservés entre chaque étage, pour un supplément de défi. Les joueurs doivent ainsi évaluer le type d’étage, les attributs du niveau et les HP/MP restants de chaque personnage afin de décider lequel sélectionner. Le nombre de pièces remportées lorsqu’un étage est complété augmente d’étage en étage. Disponible dans le cadre de la mise à jour d’Halloween, cet ajout sera intégré au jeu de façon permanente.

Des pièces spéciales Halloween font également leur arrivée dans Grimoire of Souls et peuvent être échangées contre diverses récompenses dont des skins, des armes et de l’équipement. Des skins et accessoires exclusifs aideront les joueurs à se plonger dans l’esprit d’Halloween !

Un bonus de connexion exclusif, qui sera le premier d’une campagne annuelle, sera disponible jusqu’au 15 novembre. En lançant le jeu au cours de cette période, les joueurs recevront un total de 14 récompenses supplémentaires – les joueurs qui se connectent 14 fois obtiendront ainsi toutes les récompenses.

Le titre est disponible en exclusivité sur Apple Arcade et peut être joué sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Apple Arcade est disponible par abonnement au prix de 4,99 € par mois, avec un mois d’essai gratuit. Apple Arcade fait également partie du pack Individuel (14,95 € par mois) et Famille (19,95 € par mois) Apple One, avec un mois d’essai gratuit.*