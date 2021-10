Rejoignez Peppa Pig dans une aventure interactive unique

Partager Facebook

Devenez le nouvel ami de Peppa Pig dans le jeu vidéo Mon Ami Peppa Pig, produit par Outright Games, principal éditeur mondial de jeux interactifs destinés aux familles et en partenariat avec Hasbro. Le jeu est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Google Stadia et PC Digital au prix de 39,99€. Basé sur la série préscolaire à succès Peppa Pig, rejoignez Peppa et vos personnages préférés dans cette toute nouvelle aventure interactive où les joueurs créent et jouent leur propre histoire.

Les fans de la série peuvent retrouver Peppa mais aussi d’autres personnages comme Maman et Papa Pig, Suzy, M. Patate et bien d’autres dans une expérience interactive axée sur l’histoire. Les joueurs peuvent créer et personnaliser leur propre avatar, explorer les lieux célèbres de la série et participer à des activités amusantes aux côtés de Peppa Pig elle-même. Avec des contrôles simples, les enfants et leurs parents peuvent se lancer dans ce jeu solo et son histoire épique.

« Nous sommes ravis de proposer le monde de Peppa Pig aux fans dans ce tout nouveau jeu vidéo d’aventure », a déclaré Terry Malham, PDG d’Outright Games. « C’était excitant de produire un jeu vidéo en partenariat avec Hasbro où chaque joueur devient le personnage principal de sa propre histoire en jouant avec Peppa Pig. Nous sommes ravis que les jeunes enfants et leurs parents puissent jouer ensemble tout en découvrant toutes les choses passionnantes que le monde de Peppa a à offrir ».

Peppa Pig a été diffusé pour la première fois sur les écrans en 2004 et est depuis devenu l’un des personnages préférés des enfants d’âge préscolaire. Distribuée dans 180 pays, la licence Peppa Pig est une référence qui touche les parents et les enfants de tous les continents et de toutes les cultures en les soutenant dans les situations de la vie quotidienne. Elle aide les enfants d’âge préscolaire à explorer et à élargir leur compréhension de leur propre monde à travers les expériences de l’héroïne Peppa.

Mon amie Peppa Pig est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Digital et Google Stadia au prix de 39,99€.