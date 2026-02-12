Célébrez le Nouvel An lunaire dans la saison 2 de Call of Duty: Mobile

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les célébrations du Nouvel An lunaire reviennent dès ce 12 février avec l’arrivée de Call of Duty: Mobile saison 2 – Assaut lunaire. Le très apprécié mode Pillage fait son grand retour en tant que mode à durée limitée disponible pour toute la saison 2 et est accompagné de nouveaux contenus et mises à jour pour les modes DMZ: Recon, Multijoueur et Battle Royale.

DMZ: Recon est mis à jour cette saison avec deux nouveaux événements, un nouveau boss dans Building 21 et la nouveauté Constellation mythique – Essai d’armes. Le mode multijoueur ajoute une nouvelle variante festive à la légendaire carte Shipment. De plus, les joueurs peuvent participer à de nouveaux événements saisonniers, (re)découvrir le mode duel 1v1, recevoir de nouvelles récompenses classées et bien plus encore.

Le Passe de combat de la saison 2 comprend le nouveau fusil d’assaut Lachman-556, une arme polyvalente à mi-chemin entre une mitraillette et un fusil d’assaut pour les joueurs qui aiment se battre à courte et moyenne portée. Obtenez également une nouvelle variante d’apparence pour la série de points Drone de brouillage et d’autres récompenses à l’image des apparences d’opérateurs Park — Reporter de terrain ou Stitch — Le boucher de Zordaya, mais également des plans d’arme, des caches secrètes et des objets tels que des avatars et des cartes de visite.

La saison 2 introduit le nouveau tirage d’arme mythique Forgé dans les ruines pour la Lachman 556. En plus de cela, une toute nouvelle arme mythique arrive dans le système de cache secrète pour la première fois depuis le lancement de la fonctionnalité l’année dernière. L’AGR 556 — Hollandais volant se venge de tous ses ennemis, inspiré du vaisseau fantôme du XVIIe siècle condamné à naviguer en haute mer pour l’éternité

La saison 2 célébrera également le Ramadan à travers « Quête sous les étoiles », un événement gratuit en jeu qui offre aux joueurs de multiples occasions de gagner des récompenses thématiques. En relevant des défis spéciaux en jeu, les joueurs pourront débloquer des récompenses comme l’opérateur Zero — Nuits paisibles, l’AK-47 — Lumineux, le SVD — Œil de faucon et bien plus encore. L’événement débutera le 16 février et se déroulera tout au long de la saison.