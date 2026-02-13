Sony lance les écouteurs sans fil WF-1000XM6 : La meilleure réduction de bruit au savoir-faire sonore unique, développé en studio

Sony présente aujourd’hui la nouvelle génération de sa série 1000X, acclamée par la critique, avec les écouteurs intra-auriculaires sans fil à réduction de bruit WF-1000XM6.

S’appuyant sur l’héritage de la série 1000X, les écouteurs WF-1000XM6 offrent une qualité sonore exceptionnelle avec la meilleure précision de réduction du bruit, une qualité sonore et d’appel, une connectivité améliorée par rapport au modèle précédent WF-1000XM5, ainsi qu’un design ergonomique optimisé pour un confort optimal.

De plus, Sony lance également une version Rose Poudré de son casque sans fil à réduction de bruit WH-1000XM6, très apprécié.

La meilleure réduction de bruit

Les écouteurs WF-1000XM6 offrent les meilleures performances de réduction de bruit du marché, avec une réduction supplémentaire de 25 % par rapport au modèle précédent, les WF-1000XM5. Les WF-1000XM6 améliorent notamment ses performances dans la gamme des fréquences moyennes à hautes. Ces bruits, omniprésents dans le quotidien, sont désormais maîtrisés avec une efficacité remarquable, pour une bulle de silence exceptionnelle, même dans les environnements les plus bruyants comme dans les transports ou l’ambiance animée des cafés.

Les écouteurs WF-1000XM6 sont équipés du nouveau processeur avancé HD Noise Cancelling, Processor QN3e, permettant un contrôle précis de plusieurs microphones pour des performances optimales. Avec quatre microphones par écouteur, contre trois dans le modèle précédent, la réduction du bruit est désormais plus puissante que jamais !

Le processeur intégré V2 avancé de Sony, présent dans le modèle précédent ainsi que dans le WH-1000XM6, alimente les écouteurs et dispose d’un optimiseur de réduction de bruit adaptatif. Cette technologie avancée analyse les bruits extérieurs et les conditions d’utilisation en temps réel de manière plus approfondie que le modèle précédent, garantissant ainsi des performances de réduction de bruit optimales à tout moment. La réduction du bruit a également été améliorée afin de mieux réduire les sons qui peuvent s’infiltrer par les espaces entre les embouts et le conduit auditif, en s’adaptant à la forme et à l’ajustement uniques de l’oreille de chaque utilisateur. Grâce à ces ajustements en temps réel, il est possible de profiter d’une expérience d’écoute immersive, sans être gêné par son environnement ou la façon dont les écouteurs sont portés, quelle que soit la situation.

De plus, les WF-1000XM6 sont livrés avec les embouts d’écouteurs à isolation phonique uniques de Sony, conçus pour offrir un équilibre entre confort et isolation phonique de haut niveau. Disponibles en quatre tailles l’ajustement est conçu pour être sûr et confortable, indépendamment de la forme d’oreille.

Une expérience sonore haut de gamme

La qualité sonore haut de gamme des écouteurs WF-1000XM6 est assurée par deux processeurs puissants qui fonctionnent en harmonie pour offrir une clarté, des détails et une précision exceptionnelle. Les performances améliorées de l’amplificateur DAC, alimenté par le processeur QN3e, garantissent une clarté exceptionnelle pour chaque note. De plus, le processeur intégré V2 prend en charge le traitement 32 bits, contre 24 bits sur le modèle précédent, offrant une résolution plus élevée et un son plus riche.

Par ailleurs, le nouveau haut-parleur développé par Sony apporte une nouvelle dimension à la qualité sonore des écouteurs WF-1000XM6. Le diaphragme présente une conception unique, combinant différents matériaux pour le dôme et le bord. Le bord souple produit des basses profondes et immersives, tandis que le dôme léger et rigide offre des hautes fréquences claires et étendues. Du traitement du signal à la sortie sonore, chaque détail est traité avec précision, minimisant la distorsion et offrant un sa haute résolution extrêmement précise. Des encoches spéciales dans le bord affinent encore davantage le son, offrant une reproduction audio encore plus claire et plus fluide.

Les WF-1000XM6 sont également compatibles Hi-Res Audio, DSEE Extreme, le 360 Reality Audio.Un égaliseur 10 bandes personnalisable depuis l’application Sony | Sound Connect est disponible, ainsi que des fonctionnalités de suivi de la tête et un effet de musique de fond.

Un son réglé par des experts de l’industrie

La série 1000X de Sony a pour objectif de libérer tout le potentiel de chaque morceau, quel que soit son genre. Pour y parvenir, Sony a travaillé en étroite collaboration avec des studios de renom, affinant méticuleusement la qualité sonore afin d’offrir l’expérience audio haut de gamme imaginée par les créateurs. Sony a sollicité les conseils et l’inspiration d’une équipe d’ingénieurs récompensés et nominés aux Grammy Awards, notamment Randy Merrill (Sterling Sound), qui a travaillé avec des artistes tels qu’Ed Sheeran ; Chris Gehringer (Sterling Sound), connu pour son travail avec Rihanna et Lady Gaga ; Mike Piacentini (Battery Studios), qui a masterisé des morceaux pour Bob Dylan ; et Michael Romanowski (Coast Mastering), dont le portfolio comprend Alicia Keys et les bandes originales emblématiques des épisodes 4, 5 et 6 de Star Wars.

À l’écoute de leurs commentaires, les écouteurs WF-1000XM6 ont été conçus pour offrir un son haut de gamme fidèle à l’intention des artistes : riche, détaillé et fidèle à l’esprit original.

La meilleure qualité d’appel de Sony

Équipés de deux microphones et d’un capteur à conduction osseuse de chaque côté, les écouteurs WF-1000XM6 utilisent un algorithme avancé de réduction du bruit par formation de faisceaux IA pour capturer la voix avec précision. Même dans les environnements les plus bruyants ou au cœur de multiples conversations, l’algorithme isole intelligemment la voix de l’utilisateur, garantissant des appels d’une clarté exceptionnelle et une parfaite intelligibilité pour l’interlocuteur.

Conception ergonomique optimisée pour un ajustement confortable

La série 1000X a toujours cherché à obtenir une forme qui s’adapte parfaitement à l’oreille humaine, avec un design ergonomique pour un ajustement stable et confortable. Avec les WF-1000XM6, Sony a encore amélioré cet ajustement en concevant les écouteurs de manière à suivre les courbes naturelles de l’oreille interne, réduisant ainsi l’inconfort et le rendant encore plus agréable à porter.

Le nouveau modèle adopte un design environ 11 % plus fin que son prédécesseur, minimisant les contours complexes de l’oreille et garantissant le confort des écouteurs, même en cas d’utilisation prolongée.

De plus, la nouvelle structure de ventilation augmente le flux d’air à l’intérieur de l’appareil, réduisant considérablement les bruits internes tels que les bruits de pas et de mastication. Cela permet de profiter confortablement de ses contenus.

Chaque coloris se distingue par une texture unique. Le modèle noir incarne un luxe subtil avec un toucher lisse et sophistiqué, tandis que le modèle argent platine offre une sensation de fraîcheur et de légèreté, sublimée par l’intégration de paillettes métalliques et de perles de verre.

Grâce à des matériaux améliorés et à un design raffiné, le boîtier s’ouvre plus facilement, même d’une seule main, et les écouteurs sont plus faciles à prendre.

Des fonctionnalités améliorées pour une expérience d’écoute supérieure

Les écouteurs WF-1000XM6 incluent toutes les fonctionnalités utiles présentes sur le modèle précédent qui rendent les écouteurs idéaux pour une écoute quotidienne, telles que l’écoute basée sur le contexte avec lecture automatique et contrôle adaptatif du son, accès rapide et assistance vocale. Il est alors possible de bénéficier d’une aide mains libres : il suffit de dire « Hey Google… » pour accéder à Gemini et avoir une conversation naturelle et fluide sur tous les sujets souhaités pendant les déplacements. Il est également possible d’écouter de la musique, de rester en contact avec ses amis, de recevoir des notifications et bien plus encore lorsque l’appareil est connecté à un smartphone.

La connexion est désormais encore plus fiable grâce à des algorithmes avancés et des antennes améliorées qui sont 1,5 fois plus grandes que celles du modèle précédent.

Les WF-1000XM6 sont également compatibles avec LE Audio, une technologie audio Bluetooth® de nouvelle génération qui offre une latence ultra-faible, ce qui les rend idéaux pour les jeux. Cela donne également accès à une compatibilité Auracast !

En termes d’autonomie, il est possible de bénéficier de jusqu’à 8 heures d’écoute avec une seule charge (avec réduction de bruit active) et jusqu’à 24 heures avec le boîtier de recharge, ce qui permet une utilisation toute la journée sans se soucier de l’état de la batterie4 . De plus, la technologie Qi offre une recharge sans fil facile5 .

Respectueux de l’environnement

Les écouteurs WF-1000XM6 contiennent environ 25 % de matériaux circulaires dans les plastiques utilisés pour le produit, ce qui contribue à la réduction des plastiques vierges d’origine fossile. L’emballage est également exempt de plastique.

Prix et disponibilité

Les écouteurs WF-1000XM6 seront disponibles en Noir et Argent Platine à partir de février 2026 au prix de vente conseillé de 249 CHF.