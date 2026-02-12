eFootball annonce la Challenger Series sur la route de la FIFAe World Cup 2026

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

KONAMI a annoncé aujourd’hui de nouveaux détails concernant la Challenger Series, un programme compétitif en ligne menant à la FIFAe World Cup 2026 avec eFootball coorganisé avec la Fédération Internationale de Football Association. La compétition débute officiellement aujourd’hui, jeudi 12 février.

La troisième édition de cette compétition mondiale en plein essor a attiré l’année dernière environ 16,51 millions de participants, devenant ainsi l’une des plus grandes compétitions internationales d’e-sport consacrées au football au monde. Cette année, de nouveaux pays participants font leur apparition, notamment la Croatie, le Kenya et la Tunisie, portant à plus de 110 le nombre record de pays et régions membres de la FIFA participants.

Pour la première fois, la division mobile adoptera un format 2v2, en cohérence avec les règles de la division console, offrant ainsi un nouvel environnement stratégique aux joueurs.

La Challenger Series se compose de deux divisions compétitives : la division console et la division mobile.

La sélection des candidats aux équipes nationales reposera sur leurs performances lors des matchs contre l’IA, des matchs PvP et des événements de classement. Les résultats obtenus dans la Challenger Series ne garantissent pas une sélection en équipe nationale. Les sélections finales sont effectuées par la fédération de football de chaque pays participant, qui peut prendre en compte les résultats de la Challenger Series comme l’un des critères parmi d’autres.

À l’issue de la Challenger Series, des tournois de qualification internationaux détermineront quels pays participeront à la FIFAe World Cup 2026 qui se déroulera plus tard cette année sur eFootball sur mobile et console.

Présentation de la Challenger Series – FIFAe World Cup 2026 avec eFootball

Round 1 – Round 2

Dates de l’événement : du jeudi 12 février au jeudi 19 février

Mode de jeu : Dream Team

Type d’événement : Challenge Event (matchs contre l’IA / PvP)

Round 3

Dates de l’événement : du jeudi 19 février au dimanche 22 février

Mode de jeu : Dream Team

Type d’événement : Ranking Event (PvP)

Points clés

Les résultats de la Challenger Series sont pris en compte par les fédérations nationales de football

Un nombre record de plus de 110 fédérations et régions membres de la FIFA participent

La division mobile introduit pour la première fois un format 2v2

Les fans et participants d’eFootball sont invités à consulter le site officiel FIFA.GG pour plus d’informations : https://www.fifa.gg/efootball/c/fifae-challenger-s​eries​-2026

Informations importantes