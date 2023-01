CES 2023: ASUS Studiobook et Vivobook dévoilés

Partager Facebook

Asus présente ses nouveaux ordinateurs portables à l’occasion du CES 2023. Avec les ProArt Studiobook Pro 16 3D OLED et le Vivobook Pro 16X 3D OLED, le constructeur pense aux créatifs qui ont besoin de puissance.

L’année 2023 débute, comme souvent, sur les chapeaux de roues pour l’univers de la tech. Le CES ouvre ses portes et permet aux acteurs du secteur de présenter leurs projets et nouveautés. ASUS fait partie des meubles et le groupe taïwanais ne fait pas le déplacement pour rien, comme en témoigne son événement Seeing An Incredible Future. Cet événement virtuel est l’occasion de parler des dernières innovations de la marque, comme la Spatial Vision qui s’impose comme la première technologie d’affichage 3D OLED sans lunettes pour PC portable.

ASUS pense aussi aux créateurs qui ont besoin de puissance et présente ses nouvelles machines : le ProArt Studiobook 16 3D OLED et le Vivobook Pro 16X 3D OLED. Derrière son nom à rallonge, le ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) se présente comme la première station de travail mobile 3D OLED au monde. Un statut ambitieux pour ce PC portable à la finition Mineral Black et au design étage pour « réduire les bords de l’écran et de libérer de la place pour les aérations arrière ». Il peut aussi être mis à plat pour offrir un angle de vue de 180°.

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED : une station de travail mobile 3D OLED pour créateur

Toutefois, c’est bien son écran OLED 3D sans lunettes qui attire tous les regards. Il offre une définition 3,2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, visant les créateurs de contenu ainsi que les joueurs. À l’intérieur, le ProArt Studiobook de 16 pouces embarque un processeur Intel Core i9-13980HX de 13ème génération et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 40 Series pour ordinateur portable. Il ajoute jusqu’à 64 Go de mémoire vive et promet un « stockage ultra-rapide », sans plus de précision. Son pavé tactile haptique est compatible avec un stylet et on trouve une commande rotative DialPad pour renforcer la précision. Côté connectique, on a droit à deux ports Thunderbolt 4, dont la vitesse de transfert peut atteindre 40 Gb/s.

© ASUS

Les créateurs à la recherche d’un affichage plus conventionnel ne sont pas oubliés. Asus décline son PC portable dans une variante dotée d’un écran tactile OLED 2D. Au deuxième trimestre 2023, la gamme accueillera aussi un modèle équipé d’un GPU NVIDIA RTX certifié Pro.

ASUS Vivobook Pro 16 3D OLED : la vie en 3D

La 3D inspire ASUS qui annonce également l’arrivée d’un Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604). Si le ProArt Studiobook s’impose comme une station de travail, le Vivobook Pro est un PC portable plus classique. Ce modèle de 16 pouces pour les créateurs dispose par ailleurs de la technologie Spatial Vision et d’un écran OLED 3D autostéréoscopique sans lunettes. Là encore, on trouve une définition 3,2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour la dalle.

Sous le capot, le PC portable a de la puissance à revendre avec son processeur Intel Core i9-13980HX de 13ème génération et son GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series pour ordinateur portable. Il dispose d’un Switch MUX et du support du pilote NVIDIA Studio pour augmenter les performances à la demande. Pour refroidir tout cela, Asus évoque un système de refroidissement amélioré qui permet de libérer la totalité de la puissance thermique nominale (TDP) de 150 W.

© ASUS

Ce Vivobook Pro 16 3 OLED est configurable avec jusqu’à 64 Go de RAM (DDR5 4800 MHz) via deux SO-DIMM, et jusqu’à 2 To de SSD (PCIe 4.0 x4). Il bénéficie également de deux ports Thunderbolt 4 (jusqu’à 40 Gb/s) et d’un lecteur de cartes SD standard.

ASUS annoncera plus tard les prix et date de disponibilités de ces deux nouvelles machines. En attendant, on vous propose de découvrir les nouveaux Zenbook.