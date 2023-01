Partager Facebook

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.

Dans ce drame social au cordeau, Philippe Lioret (« Je vais bien, ne t’en fais pas » ; « Welcome ») nous livre une relecture contemporaine de Roméo et Juliette très convaincante. Les rapports de classe, les différences de culture et les déterminismes sociaux dans une France fracturée s’invitent dans cette tragédie romantique portée par deux jeunes comédiens épatants, Teïlo Azaïs ( que les fans de la série « Un si grand soleil » connaissent bien pour jouer le rôle de Theo) et Sabrina Levoye.

Un film rythmé, sensible et percutant qui continue de nous habiter longtemps après la fin de la projection.

16 ans

Un film de Philippe Lioret

Avec : Teïlo Azaïs, Sabrina Levoye

Distributeur : Agora Films

Durée : 94 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14ans

Date de sortie : mercredi 4 janvier 2023