CES 2024: Acer présente de nouveaux portables et cartes graphiques pour les gamers

Acer présente aujourd’hui quatre nouveaux venus dans le domaine du jeu qui rejoignent la populaire série Predator. Il s’agit notamment des nouveaux modèles Predator Helios 16 et Predator Helios 18 ainsi que de deux nouveaux ordinateurs portables Predator Helios Neo dotés des dernières technologies et d’un excellent rapport qualité-prix. Acer élargit également son portefeuille de jeux avec quatre nouvelles cartes graphiques Predator BiFrost et Nitro.

Acer présente la nouvelle génération de sa puissante série Predator Helios et met à niveau tous les modèles vers les derniers processeurs Intel ® Core™ de 14e génération . Le fabricant élargit également sa gamme de jeux de 18 pouces avec le tout nouveau Predator Helios Neo 18. Tous les nouveaux ordinateurs portables de jeu Predator Helios sont équipés de GPU NVIDIA ® GeForce RTX™ 40 Series avec technologie DLSS 3.5 et NVIDIA ® Advanced Optimus. Cela signifie qu’ils offrent une amélioration considérable des performances et des fonctions graphiques prises en charge par l’IA. Ils prennent également en charge le Copilot de Microsoft. Un Xbox Game Pass Ultimate d’un mois avec des centaines de titres de jeux populaires est également inclus.

Acer annonce le Predator BiFrost AMD Radeon™ RX 7800 XT OC et un trio de cartes graphiques Nitro équipées des derniers GPU AMD Radeon™ RX XT, dont le nouveau AMD Radeon™ RX 7600 XT. Avec jusqu’à 16 Go de RAM et les dernières technologies, les nouvelles cartes graphiques permettent des expériences captivantes lors de la lecture des derniers titres AAA.