Samsung dévoile son projet « AI for All » lors du CES 2024

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung a présenté son projet de recours à l’intelligence artificielle (IA) pour offrir au grand public des outils plus intuitifs et pratiques que jamais. Lors de cette présentation, au cours d’une conférence de presse du CES 2024, Samsung s’est associé à des partenaires clés pour dévoiler la technologie qui sous-tend son projet, et expliquer comment ses nouveaux produits et services exploitent les capacités de l’IA pour faciliter la vie quotidienne.

Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et responsable de la division Device eXperience (DX) de Samsung, a débuté cette conférence de presse en expliquant comment l’IA permettra aux technologies connectées d’améliorer la vie quotidienne du public, tout en se faisant oublier et en demeurant toujours « à l’arrière-plan ». Cette stratégie, présentée avec plusieurs autres intervenants, met l’accent sur le rôle de l’IA dans l’amélioration des expériences connectées pour les rendre à la fois simples et utiles. Au cours de cette conférence de presse, Samsung a présenté un certain nombre de produits et de services qui contribuent à la réalisation de ces objectifs.

« Avec l’émergence de l’intelligence artificielle, les expériences plus intelligentes et de meilleure qualité vont redéfinir notre mode de vie », a déclaré M. Han. « La vaste gamme d’appareils performants proposée par Samsung, associée à la poursuite d’une collaboration ouverte, contribuera à mettre l’IA et l’hyperconnectivité à la portée de tous. »

Affichages visuels et outils numériques basés sur l’IA pour de nouvelles expériences à domicile

Lors de cette conférence de presse du CES, Jonathan Gabrio, responsable du Connected Experience Center chez Samsung Electronics America, a souligné de quelle manière l’IA transforme l’utilisation des affichages visuels et des appareils numériques.

Par exemple, le Samsung Neo QLED 8K QN900D est doté d’un processeur intégré dédié à l’IA, le NQ8 AI Gen 3, équipé d’un réseau neuronal d’IA huit fois plus important et d’un NPU deux fois plus rapide que son prédécesseur. Grâce au processeur NQ8 AI Gen31, le Samsung Neo QLED 8K met automatiquement à l’échelle les contenus en basse définition pour offrir au public une expérience visuelle de qualité jusqu’à 8K, tout en affinant les images en mouvement rapide avec AI Motion Enhancer Pro. Le Samsung Neo QLED 8K est également doté de la fonction Active Voice Amplifier Pro, qui analyse la voix et les bruits de fond grâce à l’IA, afin d’optimiser les performances audio du téléviseur pour profiter de divers contenus comme au premier rang d’un stade ou d’une salle de cinéma. Le Samsung Neo QLED 8K embarque également Tizen OS Home, qui propose les dernières applis, services, contenus personnalisés et recommandations de services pour enrichir la qualité du divertissement.

Au public présentant des besoins différents, Samsung propose également des fonctions d’accessibilité innovantes. Le Samsung Neo QLED est doté d’une fonction de langage des signes facilement contrôlable par gestes pour les malentendants, ainsi que d’une fonction de sous-titres audio qui convertit en temps réel les sous-titres en paroles pour les malvoyants.

Côté son, Samsung lance également Music Frame, un haut-parleur doté d’un boîtier personnalisable qui s’intègre parfaitement aux divers intérieurs. Grâce à sa fonction Q-Symphony, le Music Frame se synchronise avec les téléviseurs et barres de son Samsung pour restituer à domicile et sans effort les basses amplifiées et le son surround des deux haut-parleurs intégrés.

Samsung a également apporté des améliorations majeures à Ballie, le robot roulant doté d’une IA, présenté pour la première fois au CES 2020. Ballie est désormais un compagnon doté d’une IA capable d’interagir avec d’autres appareils intelligents pour fournir des services personnalisés, tels que la prise en charge de tâches fastidieuses ou la projection d’images et de vidéos sur les murs, afin de permettre la consultation d’informations essentielles à la vie quotidienne, comme la météo ou d’autres contenus pertinents, et ce, en tout lieu.

Pour améliorer les expériences culinaires et gustatives, Samsung lance le réfrigérateur Bespoke 4-Door French Door avec AI Family Hub™+2. Ce réfrigérateur dispose d’un écran de 32 pouces doté de la nouvelle fonction AI Vision Inside3, qui fait appel à une caméra interne pour reconnaître jusqu’à 33 aliments différents à leur entrée et à leur sortie du réfrigérateur, afin de suggérer des recettes utilisant ces ingrédients. Le public peut également saisir les « dates limites de consommation » des aliments sur l’écran du Bespoke 4-Door French Door Refrigerator with AI Family Hub™, ce qui lui permet ensuite d’envoyer une notification à l’approche de la date fixée. Ces fonctions liées à l’IA permettent d’économiser en réduisant le gaspillage alimentaire, ce qui favorise un mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Parallèlement, le prochain robot aspirateur-laveur de Samsung, le Bespoke Jet Bot Combo™4, fait appel à l’IA pour garantir un nettoyage plus pratique et plus efficace. Grâce à la reconnaissance des objets par l’IA, améliorée depuis la précédente gamme de robots nettoyeurs, celui-ci sera capable de distinguer davantage d’objets, ainsi que de détecter les taches et les surfaces5. Le Bespoke Jet Bot Combo™ reconnaît également le type de sol en présence – ainsi que la hauteur de la moquette – et ajuste ses réglages en conséquence.

Une meilleure interface entre public et appareils grâce à l’intelligence spatiale

Jaeyeon Jung, vice-président exécutif et directeur de SmartThings, a souligné les nouvelles possibilités fascinantes qu’offre l’IA pour renforcer la relation entre l’utilisateur ou l’utilisatrice et ses appareils, ainsi que la stratégie SmartThings de Samsung: plus l’appareil Samsung est utilisé, plus il gagne en intelligence, plus il peut comprendre et faciliter la vie quotidienne.

L’IA spatiale est au cœur de ce projet et permet aux appareils de comprendre l’espace de vie et les habitudes du public pour une gestion plus personnalisée du domicile. SmartThings utilise la technologie LiDAR6 sur ses appareils connectés, tels que les aspirateurs-robots, pour créer des plans d’étage numériques permettant de consulter facilement l’état et la position de tous les appareils. En mars, SmartThings lancera la version améliorée de 3D Map View pour offrir une expérience plus détaillée sur les smartphones et téléviseurs Samsung. En outre, un simple code QR permettra d’ajouter les membres de la famille et les amis à l’écosystème SmartThings, de sorte que chaque personne du foyer puisse créer ses propres routines.

Grâce à des capteurs intelligents et à l’IA, SmartThings peut détecter les accidents, tels qu’une chute, et envoyer des alertes aux membres de la famille et au personnel soignant désignés. De plus, grâce au Galaxy SmartTag2, il est possible de suivre l’activité de son animal de compagnie et d’enregistrer numériquement ses identifiants en fixant la balise à son collier ou son harnais7.

Autre point abordé par le vice-président exécutif Jung : la façon dont l’assistant vocal Bixby permet au domicile connecté de gagner en dynamisme grâce à ses capacités améliorées en matière d’IA. Bixby peut désormais transmettre automatiquement les commandes aux appareils les plus adaptés, selon la position et les activités de chaque personne. Certaines technologies essentielles, comme le réveil multi-appareils, combinées à un protocole de communication partagé, permettent à Bixby d’écouter les commandes de tous les appareils d’une pièce, mais de n’exécuter l’action demandée que sur l’appareil le plus pertinent. Il est ainsi possible de demander à Bixby de jouer de la musique lorsque l’on se trouve dans sa cuisine et que l’on regarde une vidéo de recette sur son Family Hub™. La musique sera alors diffusée par l’enceinte connectée, mais la vidéo de la recette se poursuivra sur le Family Hub™, sans interruption.

Grâce au service Samsung Daily+, le téléviseur devient encore plus un centre de contrôle dans la maison connectée. L’application offre une large palette de services et de fonctions – de l’entraînement personnel aux solutions de PC à distance ­– via une interface unique.

Rapprocher domicile et véhicule grâce aux fonctionnalités Home-to-Car

Samsung a également annoncé plusieurs avancées dans le secteur automobile, à commencer par un partenariat avec le groupe Hyundai Motor. Samsung et Hyundai ont signé un protocole d’accord, rendu public en amont du CES 2024. Dans le cadre de cet accord, la connectivité SmartThings permettra d’accéder aux services Home-to-Car et Car-to-Home.

« Grâce aux véhicules pilotés par logiciel de Hyundai Motor Group, SmartThings fonctionnera désormais avec les gammes Hyundai, Kia et Genesis via l’application », a déclaré Haeyoung Kwon, responsable du centre de développement de l’infodivertissement et de la sous-division opérationnelle SDV8 chez Hyundai Motor Group. « Chez Hyundai Motor Group, notre partenariat avec Samsung est très apprécié, et les nouvelles fonctionnalités que nous apportons aux véhicules par le biais d’une connectivité plus intelligente nous comblent d’enthousiasme. »

Grâce à SmartThings, le public pourra se servir de commandes vocales pour commander à distance le véhicule, par exemple pour le faire chauffer à l’avance ou pour ouvrir et fermer les vitres. La connectivité SmartThings fonctionne également en sens inverse, car elle permet de contrôler les équipements domestiques à partir de son véhicule. Il sera possible d’ouvrir et de fermer automatiquement les portes du garage selon l’emplacement du véhicule, ainsi que de contrôler le chauffage du domicile. Toutes ces actions peuvent être effectuées par le biais de commandes vocales.

Samsung a de plus renforcé son partenariat de longue date avec HARMAN, afin d’améliorer l’expérience de conduite.

« Le leadership de Samsung en matière de technologie grand public, associé à l’expertise automobile de HARMAN, a ouvert la voie à des expériences qui changent la donne, telles que HARMAN Ready Care, Ready Vision et Ready Display », explique Michelle Gattuso, vice-présidente de la gestion produit chez HARMAN. « Aujourd’hui, notre collaboration avec Samsung est de plus en plus intégrée. Samsung et HARMAN travaillent en étroite collaboration pour proposer des expériences encore plus innovantes dans l’ensemble de l’écosystème de l’habitacle. »

Ready Care de HARMAN, axé sur la sécurité au volant, met en œuvre des techniques de réseau neuronal d’apprentissage profond pour surveiller les mouvements et la vigilance cognitive, et peut émettre des rappels et des alertes personnalisés. En outre, le système Ready Care peut désormais déterminer si les passagers sont des adultes ou des enfants, et ajuster les paramètres de déploiement des airbags en conséquence.

Ready Vision propose quant à lui un affichage intuitif sur le pare-brise – grâce à la réalité augmentée – directement dans le champ de vision, au moment opportun, comme par exemple, l’accès à une carte actualisée en temps réel selon les itinéraires, ainsi qu’à des recommandations sur l’itinéraire le plus rapide ou l’endroit où s’arrêter pour prendre un café. Un autre produit HARMAN, Ready Upgrade, permet aux constructeurs automobiles de mettre fréquemment à jour le matériel et le logiciel de leurs véhicules, qui demeurent ainsi adaptés, modernes et efficaces plus longtemps.

Samsung met l’accent sur la sécurité et la protection de la vie privée sur tous ses appareils

Face à un avenir fait d’appareils interconnectés et dotés d’une IA, Samsung reconnaît que la sécurité et la protection de la vie privée sont primordiales. Shin Baik, membre de l’équipe chargée de la sécurité de l’expérience mobile, a évoqué les solutions de sécurité de l’entreprise, socle de l’ère de l’hyperconnexion.

L’une de ces solutions est Samsung Knox Matrix, qui assure désormais le chiffrement de bout en bout de nombreux smartphones Samsung Galaxy et téléviseurs connectés. Cette technologie permettra aux appareils de se surveiller mutuellement, afin d’identifier et d’isoler les menaces qui pèsent sur la sécurité. Knox Vault, qui permet de sécuriser les données sur certains des appareils Samsung les plus populaires, a vu son champ d’application élargi à d’autres appareils connectés par SmartThings, tels que les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K. En outre, les partenariats entre Samsung et les plus grandes entreprises technologiques permettent de répondre aux besoins spécifiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

Samsung progresse dans le domaine des matériaux responsables, de la gestion de l’énergie et de l’accessibilité

Inhee Chung, vice-présidente du Samsung Corporate Sustainability Center, a quant à elle présenté les projets de Samsung en faveur d’une économie plus circulaire. Dans le cadre de ces projets, Samsung intègre de plus en plus de matériaux recyclés à ses produits, notamment du plastique recyclé issu de filets de pêche usagés pour ses appareils Galaxy9, du plastique recyclé pour ses téléviseurs et de l’aluminium recyclé pour ses réfrigérateurs Bespoke.10

Quant à la contribution de la technologie Samsung au développement durable, l’entreprise fait appel à l’IA pour optimiser l’efficacité énergétique de ses produits grâce à des fonctionnalités telles que SmartThings AI Energy Mode, qui gère automatiquement leur consommation, afin de favoriser les économies d’énergie11. Ces fonctionnalités illustrent une fois de plus le rôle de l’IA, qui non seulement facilitera la vie du grand public, mais lui permettra également d’adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement et plus responsable économiquement.

Samsung ajoute de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’accessibilité de ses appareils, comme les dispositifs numériques qui réagissent aux gestes en mode mains libres. En outre, les appareils mobiles génèrent automatiquement des sous-titres pendant les appels, et les téléviseurs et écrans offrent une nouvelle fonction de synthèse vocale basée sur l’IA, qui convertit les sous-titres en paroles. Pour mieux aider les personnes malvoyantes, le nouveau mode de visionnage Relumino Together des téléviseurs Samsung permet de regarder la télévision, quelles que soient ses capacités, avec ou sans ajustement visuel. Désormais, le divertissement à domicile est accessible à tous, simultanément.