Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant : tout va bien pour Iris. Mais depuis quand n’a-t-elle pas fait l’amour ? Peut-être est-il temps de prendre un amant. S’inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boite de Pandore. Les hommes vont tomber… Comme s’il en pleuvait !

Trois ans après « Antoinette et les Cévennes », Caroline Vignal a à nouveau fait appel à Laure Calamy, pleine d’exubérance, pour cette comédie croustillante et malicieuse sur le désir au sein d’un couple et les applis de rencontre. Un rôle sur mesure pour la comédienne, à la fois drôle et touchante, qui est prête à mettre son couple en danger pour le sauver. Une comédie de mœurs fantaisiste et décomplexée qui fait du bien au moral !

Iris et les hommes

Un film de Caroline Vignal

Avec Laure Calamy, Vincent Elbaz

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 98 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 10 janvier 2023