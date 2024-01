CES 2024 : en 2024, Samsung inaugure l’ère des écrans IA avec Neo QLED, MICRO LED, OLED et les points forts de la gamme Lifestyle

Partager Facebook

Dans le cadre du CES 2024, Samsung a présenté ses nouveautés des gammes QLED, MICRO LED, OLED et Lifestyle. La vedette secrète de la présentation est le nouveau processeur IA, NQ8 AI Gen3, qui inaugure chez Samsung l’ère des écrans IA et redéfinit le rôle des téléviseurs connectés.

Le nouvel éventail séduit non seulement avec une image et un son de meilleure qualité, mais encore avec des fonctions basées sur l’IA qui sont sécurisées avec Samsung Knox. Les écrans IA donnent accès à un monde d’événements divertissants qui convient à des styles de vie individuels très différents. Les appareils seront également commercialisés en Suisse au printemps.

« Dans ce monde entièrement connecté, notre exigence ne se limite pas à créer des événements visuels fascinants grâce à des images de qualité supérieure. Les téléviseurs peuvent enrichir notre vie, sur l’écran comme au-delà », déclare SW Yong, President et Head of Visual Display Business de Samsung Electronics. « Nos nouveaux écrans IA, où l’intelligence artificielle est intégrée directement dans les appareils, peuvent devenir le cœur de votre maison connectée. Reliés à d’autres appareils compatibles dans la maison, ils permettent aux utilisatrices et utilisateurs d’avoir un style de vie plus flexible. »

La puissance de l’IA pour Neo QLED 8K

Les nouveaux téléviseurs Neo QLED 8K et 4K de Samsung offrent une qualité presque authentique, une technologie audio haut de gamme ainsi qu’une multitude d’applications et de services. Le point fort de Neo QLED 2024 8K est le nouveau processeur TV de Samsung, le plus puissant à ce jour : NQ8 AI Gen3. Il est doté d’une unité de traitement neuronale (UTN) deux fois plus rapide que celle de son prédécesseur. Le nombre de réseaux neuronaux a été multiplié par huit, passant de 64 à 512, si bien que les contenus sur l’écran peuvent être représentés de manière vraiment plus exacte et plus nette. Grâce à ce processeur puissant, la série 2024 est clairement plus performante1.

La série Neo QLED offre par ailleurs une quantité de fonctions qui améliorent la qualité de l’image et le design, notamment :

8K AI Upscaling Pro 2 : Utilise NQ8 AI Gen3 pour une mise à niveau 8K améliorée et met à niveau des contenus de résolution faible à extrêmement élevée.

Utilise NQ8 AI Gen3 pour une mise à niveau 8K améliorée et met à niveau des contenus de résolution faible à extrêmement élevée. AI Motion Enhancer Pro 3 : Résout les problèmes récurrents qui surviennent lors de la retransmission d’événements sportifs, par exemple, la déformation du ballon lors de matchs de football. Il reconnaît automatiquement la discipline sportive et utilise le Deep Learning (apprentissage profond) pour appliquer le bon modèle de reconnaissance du ballon.

Résout les problèmes récurrents qui surviennent lors de la retransmission d’événements sportifs, par exemple, la déformation du ballon lors de matchs de football. Il reconnaît automatiquement la discipline sportive et utilise le Deep Learning (apprentissage profond) pour appliquer le bon modèle de reconnaissance du ballon. Real Depth Enhancer Pro : Ajoute à l’aide de l’IA, qui peut commander avec précision les mini LED, des détails à des scènes à mouvement rapide. Pour ce faire, des motifs sur lesquels l’œil humain de concentrerait naturellement sont sélectionnés. Ils sont mis en avant et paraissent ainsi réalistes et de manière tridimensionnelle.

Ajoute à l’aide de l’IA, qui peut commander avec précision les mini LED, des détails à des scènes à mouvement rapide. Pour ce faire, des motifs sur lesquels l’œil humain de concentrerait naturellement sont sélectionnés. Ils sont mis en avant et paraissent ainsi réalistes et de manière tridimensionnelle. Infinity Air Design2 : Complète la grande qualité d’image du Neo QLED 8K avec une profondeur d’écran de 12,9 mm seulement4. Un événement visuel immersif où la haute résolution et l’excellente qualité du son sont mis en valeur sans distraction est ainsi rendu possible. Le « Mystic Floating Stand » intégré génère un effet de miroir fascinant où le téléviseur semble flotter dans son environnement.

La performance du Neo QLED 8K est complétée par une qualité audio parfaite qui est digne de la qualité d’image 8K époustouflante de l’écran.

2024 Q-Symphony : Permet aux utilisatrices et utilisateurs de connecter des haut-parleurs sans câble et une barre de son à un téléviseur ou à un projecteur pour obtenir une synchronisation audio parfaite entre des émissions de télévision, des films et de la musique. La fonction synchronise le téléviseur avec les haut-parleurs sans câble et la barre de son.

Permet aux utilisatrices et utilisateurs de connecter des haut-parleurs sans câble et une barre de son à un téléviseur ou à un projecteur pour obtenir une synchronisation audio parfaite entre des émissions de télévision, des films et de la musique. La fonction synchronise le téléviseur avec les haut-parleurs sans câble et la barre de son. Active Voice Amplifier Pro : Un booster IA de Samsung pour les dialogues qui utilise la technologie Deep Learning pour améliorer la qualité des dialogues et des voix. Pour ce faire, il sépare les voix du reste du fond sonore et renforce les dialogues. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent donc mieux suivre, indépendamment du volume sonore.

Tizen OS 2024 pour une expérience de Home TV personnalisée

Dans la gamme QLED 8K, Tizen OS 2024 met l’accent sur le contenu. Des contenus et services personnalisés pour les comptes préalablement créés sur le téléviseur connecté y contribuent. Ainsi, les différents membres d’une maisonnée se voient attribuer un profil pour des recommandations personnalisées et d’autres fonctions pouvant être individualisées.

Samsung TV Plus : L’interface utilisateur (UI) a un nouvel écran d’accueil avec une vue d’ensemble des contenus disponibles, d’autres catégories ayant été ajoutées pour une recherche plus rapide. Le service peut être couplé avec différents comptes Samsung pour que les utilisatrices et utilisateurs puissent accéder rapidement et simplement à leur canaux et contenus favoris. Dans un même temps, ils reçoivent des propositions de contenus individuelles basées sur leurs habitude de visionnage.

Expériences en réseau dans l´écosystème Samsung

Samsung Daily+5, la nouvelle plateforme qui soutient de nombreuses routines quotidiennes, permet d’améliorer la mise en réseau d’une maison connectée. Samsung Daily+ offre une vaste palette de services et de fonctions, de l’entraînement individuel aux solutions à distance pour PC, via une même interface. Multi Control est un exemple de nouvelle fonction. Elle permet de travailler plus efficacement de chez soi. Tous les écrans, notamment les téléviseurs, les smartphones et les moniteurs, peuvent être commandés avec un clavier ou une souris Bluetooth.

Les téléviseurs et écrans actuels de Samsung pour 2024 garantissent par ailleurs une compatibilité élevée entre différents appareils de l’écosystème. Ils permettent une intégration simple entre les téléviseurs et les smartphones ou les objets connectés portables.

Mobile Smart Connect : L’ensemble des applications et services présentés peuvent être très simplement commandés avec le plug-in SmartThings Mobile. Il transforme le smartphone en télécommande multifonctions. Avec son interface pop-up simple et l’interface utilisateur configurable individuellement, l’application offre un grand confort et garantit un accès aisé.

L’ensemble des applications et services présentés peuvent être très simplement commandés avec le plug-in SmartThings Mobile. Il transforme le smartphone en télécommande multifonctions. Avec son interface pop-up simple et l’interface utilisateur configurable individuellement, l’application offre un grand confort et garantit un accès aisé. Audio 360 degrés : La fonction audio, qui était auparavant proposée uniquement sur les appareils Galaxy, est désormais également disponible pour les téléviseurs Samsung et les écrans Samsung. Elle permet de connecter les Samsung Galaxy Buds directement à des téléviseurs pour bénéficier d’un son spatial impressionnant. C’est également valable pour les titres de gaming. Une véritable immersion dans des contenus visuels et dans le jeu sur des téléviseurs et écrans Samsung est ainsi possible.

La fonction audio, qui était auparavant proposée uniquement sur les appareils Galaxy, est désormais également disponible pour les téléviseurs Samsung et les écrans Samsung. Elle permet de connecter les Samsung Galaxy Buds directement à des téléviseurs pour bénéficier d’un son spatial impressionnant. C’est également valable pour les titres de gaming. Une véritable immersion dans des contenus visuels et dans le jeu sur des téléviseurs et écrans Samsung est ainsi possible. Vibrary : Affiche des tableaux de vos artistes favoris:tes sur le grand écran du téléviseur dans une très bonne qualité d’image. Ceux qui le souhaitent peuvent être accueillis tous les jours par leur idole en Mode Ambiant. « Casting » permet également de voir des photos ou d’écouter de la musique avec le téléviseur ou un appareil mobile – pour une expérience visuelle fluide.

La toute nouvelle gamme de téléviseurs et d’écrans accroît encore l’accessibilité numérique. Font partie des fonctions :

Sous-titres audio : Traduit les sous-titres en langage parlé en temps réel. C’est la première fonction de Samsung au monde intégrée dans le téléviseur qui utilise l’IA et la reconnaissance optique de caractères (technologie OCR 6 ).

Traduit les sous-titres en langage parlé en temps réel. C’est la première fonction de Samsung au monde intégrée dans le téléviseur qui utilise l’IA et la reconnaissance optique de caractères (technologie OCR ). Remote for Barrier Free : Cette application a été développée pour les utilisatrices et utilisateurs atteints de déficiences visuelles, auditives ou physiques. Elle permet de commander le téléviseur via le smartphone. L’application adaptable individuellement permet le placement intuitif de touches, utilise des couleurs pour simplifier la manipulation et donne un feed-back tactile. Simultanément, elle intègre les fonctions d’accessibilité de Samsung telles que les commandes vocales pour la commande via le smartphone.

Cette application a été développée pour les utilisatrices et utilisateurs atteints de déficiences visuelles, auditives ou physiques. Elle permet de commander le téléviseur via le smartphone. L’application adaptable individuellement permet le placement intuitif de touches, utilise des couleurs pour simplifier la manipulation et donne un feed-back tactile. Simultanément, elle intègre les fonctions d’accessibilité de Samsung telles que les commandes vocales pour la commande via le smartphone. Mode Relumino Together : Relumino est une technologie qui permet aux personnes atteintes de déficiences visuelles de vivre plus intensément des émissions, films et jeux devant leur téléviseur. Relumino utilise une intelligence artificielle développée par Samsung pour visualiser les motifs de l’écran de façon dynamique et équilibrer les couleurs de telle manière que pratiquement tous les objets sur l’écran soient mieux visibles. En mode Relumino Together, deux contenus peuvent désormais être regardés l’un à côté de l’autre et simultanément – en mode habituel et en mode Relumino.

Repousser les limites de la technologie d’affichage avec MICRO LED

Avec le MICRO LED transparent, Samsung montre une fois encore combien les écrans peuvent être variés aujourd’hui. L’écran a l’aspect de verre transparent. Sa puce MICRO LED extrêmement petite requiert un procédé de fabrication de haute précision qui peut réduire toutes les transitions et la réfraction de la lumière. Le résultat : une image incroyablement nette, chez soi comme dans l’environnement B2B2.

Le design modulaire des MICRO LED permet d’adapter la forme, la taille et le rapport d’écran à n’importe quelle pièce. Des années de recherche et de travail de développement de Samsung basés sur sa compétence en matière de semi-conducteurs ont abouti à un procédé efficace avec lequel des circuits d’excitation de puces LED sont appliqués directement sur le verre. Ceci permet de réduire au minimum la perte de luminosité.

Une gamme OLED étendue pour un plus grand choix

Les nouveaux téléviseurs OLED de Samsung pour 2024 sont basés sur le succès des modèles des années précédentes. Le S95D avec son grand écran de 77 pouces montre également de petits détails, fournit des taux de rafraîchissement élevés et, de ce fait, garantit des contenus vivants. L’écran est 20 % plus clair que celui des modèles précédents, avec des tons noirs intenses et saturés et une précision des couleurs basée sur l’IA validée par Pantone. Samsung présente le S90D et le S85D dans différentes tailles de 48″à 83″8.

La nouvelle technologie « OLED Glare Free »9 a été développée spécialement pour les écrans OLED de l’année 202410. Elle garantit une grande précision des couleurs et réduit les reflets tout en fournissant une netteté homogène de l’image. Une expérience visuelle impressionnante est ainsi garantie même à la lumière du jour. Le revêtement antireflet optimisé pour OLED résout le conflit d’objectifs entre la brillance et les reflets grâce à un nouveau revêtement dur spécial et à une nouvelle structure de surface.

Pour optimiser la qualité de l’image, l’écran du S95D fonctionne avec des mécanismes performants propres à Samsung qui produisent des tons blancs presque parfaits, des tons noirs intenses et des couleurs précises. Non seulement il est l’écran OLED le plus clair de Samsung à ce jour, mais encore, il fournit également des taux de rafraîchissement élevés pouvant atteindre 144 Hz, qui offrent aux fans de sport et de gaming des mouvements fluides et des scènes palpitantes d’une grande netteté sur leurs écrans.

Produits Lifestyle personnalisables pour chaque style de vie

La gamme Lifestyle de Samsung, qui englobe The Frame, The Serif et The Terrace, s’élargit. Samsung confirme son engagement en faveur de « Screens Everywhere, Screens for All » et présente de nouveaux produits sur le CES 2024. Ils peuvent être adaptés individuellement et personnalisés :

The Frame : The Frame est déjà le téléviseur Lifestyle le plus vendu de Samsung. The Frame bénéficie d’une mise à nouveau qui améliorera encore l’expérience artistique. Avec plus de 2’500 œuvres d’art de musées et galeries connus dans Art Store, il propose désormais des possibilités de sélection encore accrues 11 . Grâce à la nouvelle fonction de streaming d’art, chaque mois des œuvres d’art triées sur le volet sont mises gratuitement à la disposition des utilisatrices et utilisateurs. Une autre nouveauté concerne l’efficacité énergétique : grâce à la possibilité d’adapter le taux de rafraîchissement de manière variable en mode Art, le nouveau The Frame permet d’économiser jusqu’à 10% d’énergie 12 .

The Frame est déjà le téléviseur Lifestyle le plus vendu de Samsung. The Frame bénéficie d’une mise à nouveau qui améliorera encore l’expérience artistique. Avec plus de 2’500 œuvres d’art de musées et galeries connus dans Art Store, il propose désormais des possibilités de sélection encore accrues . Grâce à la nouvelle fonction de streaming d’art, chaque mois des œuvres d’art triées sur le volet sont mises gratuitement à la disposition des utilisatrices et utilisateurs. Une autre nouveauté concerne l’efficacité énergétique : grâce à la possibilité d’adapter le taux de rafraîchissement de manière variable en mode Art, le nouveau The Frame permet d’économiser jusqu’à 10% d’énergie . The Freestyle de la 2e génération : La deuxième génération du projecteur portable dispose de Smart Edge Blending, qui soutient l’association fluide des projections de deux appareils The Freestyle. Cela permet de projeter une image de 160 pouces maximum avec un rapport d’écran de 21:9 sans qu’une adaptation manuelle soit nécessaire.

De nouveaux produits sonores pour une expérience sonore immersive

Pour compléter la configuration du divertissement à domicile, la gamme de barres de son 2024 propose plusieurs modèles actualisés pour des expériences audio intenses. Ces modèles sont également basés sur les algorithmes d’IA les plus récents.

Music Frame : Le Music Frame attire les regards et est la nouvelle star de la gamme Lifestyle de Samsung. Il s’intègre parfaitement dans l’habitat, car il ressemble à un cadre de tableau moderne. Le haut-parleur adaptable individuellement est compatible avec SmartThings et émet des basses surround et plus puissantes lorsqu’il est appairé avec des téléviseurs et des barres de son Samsung. Music Frame peut fonctionner comme haut-parleur sans câble autonome ou être connecté à un téléviseur Samsung et à une barre de son via Q-Symphony.

Le Music Frame attire les regards et est la nouvelle star de la gamme Lifestyle de Samsung. Il s’intègre parfaitement dans l’habitat, car il ressemble à un cadre de tableau moderne. Le haut-parleur adaptable individuellement est compatible avec SmartThings et émet des basses surround et plus puissantes lorsqu’il est appairé avec des téléviseurs et des barres de son Samsung. Music Frame peut fonctionner comme haut-parleur sans câble autonome ou être connecté à un téléviseur Samsung et à une barre de son via Q-Symphony. HW-Q990D : Cette barre de son offre une configuration de canal 11.1.4, un son Dolby Atmos immersif, et prend en charge l’affichage de contenus en 4K, 120 Hz. Elle analyse l’entrée audio et utilise l’IA pour adapter le son à une multitude de contenus.

Cette barre de son offre une configuration de canal 11.1.4, un son Dolby Atmos immersif, et prend en charge l’affichage de contenus en 4K, 120 Hz. Elle analyse l’entrée audio et utilise l’IA pour adapter le son à une multitude de contenus. HW-S800D : Cette barre de son extrêmement mince de 4 cm s’intègre dans toutes les pièces et garantit un son riche et immersif. La barre de son S800D dispose de 10 pilotes audio, notamment des haut-parleurs centraux dédiés et un canal central pour des voix claires. La combinaison d’un caisson de basses profondes et d’un haut-parleur passif crée une expérience auditive intense avec des basses profondes sans distorsion dans un appareil compact.

La gamme de téléviseurs 2024 de Samsung met dans de bonnes conditions pour vivre des expériences personnalisées et immersives qui peuvent redéfinir la manière d’organiser son quotidien et d’interagir avec ses appareils.