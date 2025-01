CES 2025 – Samsung couronne sa plus grande gamme de téléviseurs à ce jour avec Samsung Vision AI et apporte encore plus d’art dans le salon

Samsung a dévoilé aujourd’hui Samsung Vision AI lors du First Look du CES 2025 pour présenter ses dernières avancées technologiques en termes d’écrans et d’appareils assistés par IA, conçus pour faciliter la vie quotidienne. Samsung a également dévoilé son dernier téléviseur phare QN990F Neo QLED 8K, ainsi que les mises à jour captivantes de ses téléviseurs Lifestyle et ses futures technologies d’affichage, qui traduisent la volonté du groupe de faire des écrans des auxiliaires adaptatifs et intelligents qui simplifient et améliorent le quotidien.

« Samsung considère les téléviseurs non pas comme des appareils à usage unique destinés à une utilisation passive, mais comme des assistants interactifs et intelligents qui s’adaptent aux besoins de chacune et chacun, déclare SW Yong, président et responsable de la division Visual Display Business chez Samsung Electronics. Avec Samsung Vision AI, nous repensons le rôle des écrans en associant le divertissement, la personnalisation et les fonctions pratiques en un seul et même système pour simplifier la vie du public. »

Samsung Vision AI : des écrans plus intelligents et adaptatifs pour un quotidien serein

Samsung Vision AI constitue la prochaine étape de la stratégie de Samsung en matière d’affichage intelligent, intuitif et intégré. En analysant son environnement, en s’adaptant aux préférences des utilisatrices et utilisateurs et en proposant des fonctions intuitives en toute autonomie, Samsung Vision AI transforme les écrans en assistants avisés offrant un divertissement de meilleure qualité, simplifiant les interactions et s’intégrant en toute transparence aux styles de vie connectés.

Au cœur de Samsung Vision AI, on trouve des fonctions personnalisées qui redéfinissent l’interaction de l’utilisatrice ou utilisateur avec son écran.

Click to Search donne des informations instantanées sur ce qui figure à l’écran : identité d’un acteur ou analyse du contenu affiché, le tout sans perturber le visionnage.

donne des informations instantanées sur ce qui figure à l’écran : identité d’un acteur ou analyse du contenu affiché, le tout sans perturber le visionnage. Live Translate, basé sur un modèle de traduction par IA intégré à l’appareil, élimine les barrières linguistiques grâce à la traduction des sous-titres en temps réel, afin de permettre aux téléspectatrices et téléspectateurs d’apprécier sans difficulté les contenus du monde entier.

basé sur un modèle de traduction par IA intégré à l’appareil, élimine les barrières linguistiques grâce à la traduction des sous-titres en temps réel, afin de permettre aux téléspectatrices et téléspectateurs d’apprécier sans difficulté les contenus du monde entier. Generative Wallpaper transforme l’écran en œuvre d’art dynamique et personnalisée, et permet à l’utilisatrice ou utilisateur de concevoir des visuels en parfaite adéquation avec ses goûts ou les circonstances. Au-delà de la personnalisation, Samsung Vision AI place l’écran au cœur d’un mode de vie plus intelligent en l’intégrant à l’écosystème SmartThings.

transforme l’écran en œuvre d’art dynamique et personnalisée, et permet à l’utilisatrice ou utilisateur de concevoir des visuels en parfaite adéquation avec ses goûts ou les circonstances. Au-delà de la personnalisation, Samsung Vision AI place l’écran au cœur d’un mode de vie plus intelligent en l’intégrant à l’écosystème SmartThings. Home Insights informe en temps réel sur le domicile, notamment via des alertes de sécurité et une actualisation quotidienne, pour garantir une totale tranquillité d’esprit, à domicile comme en déplacement.

informe en temps réel sur le domicile, notamment via des alertes de sécurité et une actualisation quotidienne, pour garantir une totale tranquillité d’esprit, à domicile comme en déplacement. Pet and Family Care garde un œil vigilant sur les proches et détecte les comportements inhabituels des animaux de compagnie et des membres de la famille. Il veille au confort en ajustant automatiquement les paramètres de la pièce, en tamisant par exemple les lumières lorsqu’un enfant s’endort, tout en diffusant des informations en temps réel et en enregistrant divers événements via les téléviseurs.

Samsung Vision AI présente également des avancées exceptionnelles en matière de qualité d’image et de son, qui rendent chaque scène captivante à l’écran. L’IA intégrée analyse le contenu visuel, audio et les conditions ambiantes en temps réel pour ajuster dynamiquement l’image et le son, afin d’optimiser l’expérience utilisateur. La technologie Samsung Vision AI garantit une qualité d’image exceptionnelle, un son immersif et une intégration harmonieuse à l’environnement, tant lors de la projection d’un film dramatique que lors d’une rencontre sportive intense ou d’une émission tardive.

Samsung a reçu le prestigieux CES Innovation Award 2025 pour ses dernières innovations. Parmi les technologies récompensées figurent les fonctions Vision AI Click to Search et Live Translate, ainsi que le compagnon IA Ballie et le Smart Monitor M9 avec fonction copilote.

Des partenariats ouverts au service d’une IA innovante

Samsung Vision AI dispose également d’un potentiel illimité en intégrant diverses plate-formes d’IA tierces, ouvrant ainsi la voie à des interactions encore plus intelligentes et personnalisées, ainsi qu’à l’expansion de l’écosystème des écrans pilotés par IA.

Samsung a ainsi annoncé, en collaboration avec Microsoft, de nouveaux téléviseurs et moniteurs connectés, dotés de Microsoft Copilot. Ce partenariat permettra aux utilisatrices et utilisateurs de rechercher en toute transparence des informations pertinentes sur le contenu à l’écran à l’aide d’une télécommande ou de commandes vocales, ainsi que d’explorer une vaste gamme de services Copilot, dont des recommandations de contenu personnalisées, accessibles à partir de l’écran.

Avec Samsung Vision AI, Samsung réinvente les écrans en proposant des expériences personnalisées et intelligentes qui s’adaptent aux besoins des utilisatrices et utilisateurs, simplifient leurs tâches routinières et améliorent leur vie quotidienne.

Une ère d’écrans pilotés par IA : Samsung intègre Samsung Vision AI à sa gamme la plus vaste à ce jour

Samsung inaugure une nouvelle ère d’écrans pilotés par IA et intègre désormais les fonctionnalités de Samsung Vision AI à sa gamme la plus complète à ce jour, y compris aux modèles Neo QLED, OLED et QLED. Cette évolution souligne l’engagement de Samsung à démocratiser les écrans intelligents et adaptatifs et à redéfinir le divertissement à domicile et les modes de vie connectés.

Fleuron de cette innovation, le Neo QLED 8K QN990F est le téléviseur le plus innovant de Samsung à ce jour, conçu pour offrir des performances inégalées, un design épuré et des interactions plus intelligentes, pilotées par IA. Équipé du dernier processeur NQ8 AI Gen3, ce téléviseur bénéficie d’un ensemble de fonctions IA intégrées qui améliorent la qualité de l’image, la clarté du son et l’expérience visuelle dans son ensemble :

8K AI Upscaling Pro : Améliore les contenus en basse résolution jusqu’à une qualité 8K époustouflante, afin de restituer des images détaillées d’une incroyable netteté.

Améliore les contenus en basse résolution jusqu’à une qualité 8K époustouflante, afin de restituer des images détaillées d’une incroyable netteté. Auto HDR Remastering Pro : Analyse le contenu image par image et étend la plage colorimétrique selon la scène pour un rendu visuel réaliste et des couleurs éclatantes, même lors de scènes sombres.

Analyse le contenu image par image et étend la plage colorimétrique selon la scène pour un rendu visuel réaliste et des couleurs éclatantes, même lors de scènes sombres. Adaptive Sound Pro : Fait appel à l’IA pour séparer et optimiser les flux audio (parole, musique et effets sonores), afin de garantir la clarté et l’équilibre du son.

Fait appel à l’IA pour séparer et optimiser les flux audio (parole, musique et effets sonores), afin de garantir la clarté et l’équilibre du son. Color Booster Pro : Améliore le rendu des couleurs au moyen d’une IA qui analyse la scène et d’un traitement optimisé de chaque image.

Améliore le rendu des couleurs au moyen d’une IA qui analyse la scène et d’un traitement optimisé de chaque image. AI Mode : Image et son sont automatiquement optimisés grâce à la reconnaissance de contenu basée sur l’IA et à l’analyse du lieu de diffusion, pour une expérience visuelle optimale dans n’importe quel environnement.

Doté d’un design ultra-mince et minimaliste, le QN990F est un appareil de divertissement à domicile haut de gamme qui allie technologie de pointe et esthétique raffinée. Grâce à ses fonctions innovantes et à son design épuré, il rehausse à la fois le confort et le style de toute pièce à vivre et propose un divertissement de grande qualité.

Une nouvelle approche de l’art : développement du Samsung Art Store et présentation du Frame Pro

Samsung confirme sa volonté d’associer art et technologie en développant le Samsung Art Store et en lançant The Frame Pro, nouveau venu de la gamme emblématique Frame. Ensemble, ces innovations témoignent de la volonté de Samsung de rendre l’art plus accessible, plus proche du public et de l’intégrer de manière transparente à la vie quotidienne.

Le Samsung Art Store propose désormais plus de 3’000 œuvres sélectionnées par des partenaires mondiaux prestigieux, dont le MoMA et les successions Magritte et Basquiat. En 2025, cette collection enrichie est disponible non seulement dans les gammes The Frame et MICRO LED, mais aussi sur les modèles Neo QLED et QLED, afin d’offrir aux utilisatrices et utilisateurs plus de possibilités que jamais de transformer leurs écrans en galeries d’art personnalisées, marquant ainsi un nouveau jalon de l’engagement de Samsung à faire bénéficier chaque foyer d’une expérience artistique dynamique.

Dans le prolongement de The Frame, Samsung a dévoilé The Frame Pro, dernier modèle de la gamme, qui enrichit encore l’expérience artistique et audiovisuelle grâce à la technologie avancée Neo QLED, pour des couleurs plus vives, des contrastes plus marqués et une atténuation localisée de la luminosité améliorée, gage de noirs plus profonds. Équipé du processeur NQ4 Gen3 AI, The Frame Pro reproduit les œuvres d’art et les contenus vidéo avec une qualité d’image inégalée. Il est également doté du système innovant Wireless One Connect, qui assure une installation plus modulable, s’intégrant parfaitement à l’environnement.

Afin de renforcer ses liens avec le monde de l’art, Samsung s’est associé à Art Basel, faisant de The Frame l’exposition artistique officielle de cet événement mondialement célébré.

« Notre mission consistant à promouvoir le monde de l’art, avoir pour partenaire officiel Samsung, groupe leader mondial en technologies d’affichage, nous permet d’abattre les obstacles physiques et numériques, afin qu’un plus grand nombre de personnes découvrent l’art de manière innovante et enrichissante, déclare Hayley Romer, Chief Growth Officer d’Art Basel. Grâce à The Frame et au Samsung Art Store, les amateurs d’art ont accès à des œuvres de renommée mondiale à domicile, ce qui révolutionne leur façon d’appréhender et d’apprécier l’art. »

Dessiner l’avenir des technologies d’affichage

Alors que Samsung reste précurseur en matière de redéfinition du rôle des écrans, ses avancées dépassent le simple cadre de la technologie : elles créent des expériences enrichissantes et personnalisées qui valorisent le quotidien.

Lors du First Look 2025, Samsung a dévoilé The Premiere 5, un projecteur interactif triple laser à focale ultra courte (UST). Conçu pour réinventer le divertissement à domicile, The Premiere 5 intègre une fonction tactile interactive permettant aux utilisatrices et utilisateurs d’interagir directement avec l’écran. Cette innovation associe harmonieusement une projection de haute qualité à de nombreuses fonctions polyvalentes, la technologie LightWARP de Samsung permettant de projeter des images sur des objets du quotidien pour faire vivre des expériences créatives et immersives.

Samsung a également souligné son engagement à façonner l’avenir des technologies d’affichage avec le MICRO LED Beauty Mirror. Ce miroir innovant associe des fonctions avancées de réflexion et de transmission à des conseils beauté personnalisés, démontrant ainsi comment une technologie de pointe peut enrichir le quotidien. En analysant chaque type de peau, ce miroir propose des recommandations personnalisées de produits pour des soins plus intuitifs et efficaces, en s’appuyant sur les solutions beauté innovantes développées par Amorepacific, le leader coréen des cosmétiques.