Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parle plus vraiment. Jusqu’au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. 2 morts et 2 millions en billets usagés dans le coffre, forcément, ça donne envie de se reparler. Et surtout de se taire.

A la fois derrière et devant la caméra Franck Dubosc nous livre une comédie noire savoureuse qui lorgne du côté des frères Coen. Cette fable macabre sur l’argent, riche en rebondissements tient en haleine de bout en bout tout en ménageant des moments de tendresse. Portée par un casting cinq étoiles, la troisième réalisation de la star de l’humour est joyeusement amorale et très réussie. De quoi bien commencer l’année cinématographique 2025.

Un ours dans le Jura

Un film de Franck Dubosc

Avec Franck Dubosc Laure Calamy Benoît Poelvoorde Joséphine de Meaux, Kim Higelin

Distributeur : JMH Distributions

Durée : 90 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 1er janvier 2025