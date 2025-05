Chaos, mystère et livraisons ! Deliver At All Costs est disponible sur consoles et PC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs peuvent se lancer dans l’action en incarnant Winston Green, un livreur malchanceux dans un monde inspiré des années 1950 rempli de destruction, d’absurdité et d’intrigue. Qu’il s’agisse de démolir des barrières, d’esquiver des voitures ou d’élucider un mystère sous-jacent, chaque livraison est une course contre le chaos.

Une bande-son représentative de l’époque

Distribuée par Sony Music et composée par Solid Sounds, la bande-son de Deliver At All Costs rassemble 36 pistes originales représentatives de l’époque iconique. L’édition Digital Deluxe comprend cette bande-son en DLC, mais les fans de sonorités à thème « noir » peuvent également l’écouter sur diverses plateformes de streaming.

Nouveau carnet des développeurs – Lancement

À l’occasion de la sortie, le studio Far Out Games a publié un nouvel épisode de sa série « Deliver At All Costs – Dev Diary » sur YouTube. Dans ce nouveau carnet des développeurs, l’équipe revient sur le chemin parcouru depuis l’idée de départ jusqu’au jeu final. Les développeurs partagent la façon dont ils ont construit l’univers du jeu, apporté de la variété et des surprises à chaque mission, et donné vie à leur vision d’un monde destructible et immersif inspiré des années 1950.

La vidéo aborde ce qui rend Deliver At All Costs unique, de la destruction environnementale totale à son histoire en trois actes parsemée de secrets. Et, armés de leurs carnets pleins à craquer et de cafés fumants, l’équipe suggère qu’il ne pourrait s’agir que du début de l’aventure.

Deliver At All Costs est désormais disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store et GOG.