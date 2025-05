Forgez votre propre héritage dans Game of Thrones : Kingsroad

Partager Facebook

Une toute nouvelle histoire est prête à être racontée tandis que les joueurs incarnent un nouveau personnage qui, par un caprice du destin, devient l’héritier de la maison Tyr, une petite maison noble du Nord. Trois classes inspirées des rôles emblématiques de la série originale sont disponibles : Chevalier, Epéiste ou Assassin. Le jeu recrée minutieusement les mécanismes de combat et les compétences uniques de chaque classe, améliorant ainsi la profondeur et le plaisir du combat stratégique basé sur les classes, permettant ainsi aux joueurs de s’engager dans des batailles qui correspondent à leur style préféré. ​

S’inspirant des romans Le Trône de Fer de George R. R. Martin, les joueurs rencontreront des créatures légendaires tout au long du jeu, notamment le célèbre Drogon, qui apparaît en tant que Boss de terrain. D’autres créatures prennent vie pour la première fois de cette manière originale et captivante, comme les araignées de glace, les licornes Stormhorn, les griffons Ironbeak et les Cocatrix Rouges.

Le jeu donne vie au continent de Westeros avec un niveau de détail et une échelle remarquables, grâce à des recherches approfondies qui ont permis de recréer fidèlement les lieux préférés des fans de la série ainsi que des contrées inédites. Les fans pourront explorer les sept royaumes qui composent Westeros dans le vaste monde ouvert du jeu, découvrant des paysages saisissants, des villes gigantesques, des bourgades isolées, des étendues sauvages et la vie impitoyable des gens qui les habitent.

Les joueurs seront libres de parcourir des régions emblématiques, telles que « Port-Réal », la capitale du continent de Westeros, la forteresse « Château Noir », située sur le Mur, “Hautjardin”, qui jouit d’un climat chaud, et le gigantesque « Mur » glacé, qui s’étend le long de la frontière nord du Royaume du Nord. Au fil de l’exploration, les joueurs rencontreront des personnages familiers de la série, tels que Jaime Lannister, Lord Varys, la reine mère Cersei, Stannis Baratheon, Olenna Tyrell et bien d’autres encore, au cours d’un voyage véritablement immersif à travers Westeros.

Bénéficiant de son accès anticipé, qui a été lancé sur Steam fin mars, les joueurs pourront désormais voyager au-delà des deux premiers chapitres et découvrir du contenu inédit dès le lancement du jeu. De nouvelles régions riches, telles que les Terres de l’Orage et Accalmie, seront déployées avec l’introduction du chapitre 3 à partir d’aujourd’hui. De nouveaux personnages, de nouvelles batailles intenses à surmonter et un nouveau boss Licorne dans la mise à jour Altar of Memories seront également proposés au sein du contenu du nouveau chapitre.

Game of Thrones : Kingsroad est disponible sur toutes les plateformes mobiles, ainsi que sur PC via Steam, Epic Games Store et Windows Launcher.